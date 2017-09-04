Фотоконкурс: ноутбук за лучшую пост-обработку снимка
Навык работы в графическом редакторе необходим фотографу. Знание Photoshop и подобных ему программ важно не меньше, чем чутье на ракурс или умение вовремя нажать на спуск.
Одни скромно добавляют градиенты или «играют» с контрастностью, резкостью и балансом белого, а другие создает с помощью графических редакторов фантастические, сюрреалистические картины.
ACER и онлайн-журнал Prophotos.ru oбъявляют конкурс на лучшую обработку фотографии. Изменяется свои кадры в графических редакторах, выделяйте интересное, добавляйте эффекты — одним словом, экспериментируйте! К участию принимаются фотографии в любом жанре и с любой степенью компьютерной обработки: от легкой ретуши до многослойных коллажей. Работы высылать нужно сюда. Каждый участник может прислать не более 5 работ. Призом за лучшую работу станет мультимедийный ноутбук Acer Aspire V Nitro.
Дата окончания приема работ — 30 сентября, а 15 октября жюри определит победителя.