Калейдоскоп

Фотоконкурс: ноутбук за лучшую пост-обработку снимка

Процесс редактирования фотографии вполне может претендовать на статус искусства. Проявите свое мастерство в обработке снимка — и выиграйте ноутбук!
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4 сентября 2017 в 11:36
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  • Фотоконкурс: ноутбук за лучшую пост-обработку снимка

Навык работы в графическом редакторе необходим фотографу. Знание Photoshop и подобных ему программ важно не меньше, чем чутье на ракурс или умение вовремя нажать на спуск.

Одни скромно добавляют градиенты или «играют» с контрастностью, резкостью и балансом белого, а другие создает с помощью графических редакторов фантастические, сюрреалистические картины.

ACER и онлайн-журнал Prophotos.ru oбъявляют конкурс на лучшую обработку фотографии. Изменяется свои кадры в графических редакторах, выделяйте интересное, добавляйте эффекты — одним словом, экспериментируйте! К участию принимаются фотографии в любом жанре и с любой степенью компьютерной обработки: от легкой ретуши до многослойных коллажей. Работы высылать нужно сюда. Каждый участник может прислать не более 5 работ. Призом за лучшую работу станет мультимедийный ноутбук Acer Aspire V Nitro.

Дата окончания приема работ — 30 сентября, а 15 октября жюри определит победителя.

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