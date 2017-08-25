Калейдоскоп

Готова ли страна к ЧМ-2018? Репортажи из 11 городов

Россия на финишной прямой: до начала Чемпионата мира по футболу осталось меньше года. Успели ли рабочие закончить стройки, а фанаты — купить билеты? Куда поехать посмотреть матч? Где болельщик может пообедать и остановиться на ночлег? Все ответы — в выпусках «Нефутбольной страны» на «Матч ТВ».
25 августа 2017 в 15:52
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  • Готова ли страна к ЧМ-2018? Репортажи из 11 городов

Ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин и спортивный журналист Дмитрий Егоров отправляются в путешествие по городам, которые примут Чемпионат мира по футболу 2018 года. Переезжая из одного города в другой, путешественники будут оценивать построенные там стадионы, спортивные площадки, отели, рестораны, детские футбольные школы — и давать советы иностранным и иногородним болельщикам, которые планируют посетить матчи чемпионата.

Героями выпусков станут местные жители: спортсмены, деятели кино и искусства и, разумеется, футбольные фанаты. Беседуя с ними, ведущие (и зрители) смогут взглянуть на город глазами его обитателей.

Каждому из 11 городов, включенных в маршрут Савина-Егорова, будет посвящен 24-минутный выпуск. Три эпизода уже отсняты: за плечами путешественников остались Санкт-Петербург, Москва и Ростов-на-Дону. Выпуски выходят в эфир «Матч ТВ» каждую субботу.

«Меня можно назвать настоящим футбольным путешественником, — признается ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин. — Во времена своей футбольной карьеры посетил больше 10 городов. Не понаслышке знаю о том, как играют в регионах. Благодаря чемпионату мира инфраструктура во многих городах меняются к лучшему и, в первую очередь, это касается именно футбола. Мы с моим коллегой Димой Егоровым решили все проверить и все увидеть собственными глазами».

  • Готова ли страна к ЧМ-2018? Репортажи из 11 городов

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