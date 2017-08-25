Готова ли страна к ЧМ-2018? Репортажи из 11 городов
Ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин и спортивный журналист Дмитрий Егоров отправляются в путешествие по городам, которые примут Чемпионат мира по футболу 2018 года. Переезжая из одного города в другой, путешественники будут оценивать построенные там стадионы, спортивные площадки, отели, рестораны, детские футбольные школы — и давать советы иностранным и иногородним болельщикам, которые планируют посетить матчи чемпионата.
Героями выпусков станут местные жители: спортсмены, деятели кино и искусства и, разумеется, футбольные фанаты. Беседуя с ними, ведущие (и зрители) смогут взглянуть на город глазами его обитателей.
Каждому из 11 городов, включенных в маршрут Савина-Егорова, будет посвящен 24-минутный выпуск. Три эпизода уже отсняты: за плечами путешественников остались Санкт-Петербург, Москва и Ростов-на-Дону. Выпуски выходят в эфир «Матч ТВ» каждую субботу.
«Меня можно назвать настоящим футбольным путешественником, — признается ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин. — Во времена своей футбольной карьеры посетил больше 10 городов. Не понаслышке знаю о том, как играют в регионах. Благодаря чемпионату мира инфраструктура во многих городах меняются к лучшему и, в первую очередь, это касается именно футбола. Мы с моим коллегой Димой Егоровым решили все проверить и все увидеть собственными глазами».
«Первый выпуск был пилотным — методом проб и ошибок мы искали оптимальный формат. Но он все равно получился динамичным и познавательным. В будущем мы будем стараться вводить больше социальных и игровых тем, устраивать футбольные краш-тесты, розыгрыши. И мы готовы вас слушать. Если у вас в городе есть уникальный человек, о котором можно рассказать, если в вашем районе проблемы со спортом и если вы хотите оказаться в следующем выпуске — пишите в директ инстаграма @edim_sport. Нам важна обратная связь и важны темы, которые волнуют нашу аудиторию, — ведущий проекта Дмитрий Егоров.
Первая серия «Нефутбольной страны», посвященная Санкт-Петербургу, вышла 19 августа. Ведущие встретились с местными болельщиками, в том числе со знаменитым фанатом питерского «Зенита» — Михаилом Боярским.
Следующий выпуск, который выйдет уже в эту субботу, 26 августa в 16:55, будет посвящен Москве. Серия o Ростове-на-Дому выйдет 2 сентября.
Расписание серий:
2 серия — 26.08 в 16:55
3 серия — 02.09 в 16:00
Следующие серии продолжат выходить по субботам. Точное время трансляций можно узнать, например, здесь. Следите за телепрограммой!