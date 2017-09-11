Syoss Men Clean&Cool: чистота и свежесть волос на целый день
Летом бывает непросто сохранить горячее сердце, чистые руки и холодную голову. Впрочем, Syoss знают средство, способное унять разгоряченные мысли.
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11 сентября 2017 в 16:01
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В городе лето. Раскаленный воздух чуть дрожит над асфальтированными дорогами. На витринах и стеклах автомобилей бликуют солнечные лучи. От хромированных решеток радиаторов катят волны жара.
Ни садиться в автобус, ни спускаться в подземку не хочется: душно. Мало что так радует в эти дни, как свежий ветерок и чувство прохлады.
Можете быть уверены: чистота и ощущение свежести не покинут вас в течение всего дня. Syoss представляет новый шампунь для мужчин с экстрактом ментола. Новинка, подходящая для нормальных и жирных волос, удаляет с шевелюры лишний жир, перхоть, следы лака или геля. Благодаря формуле Clean-Menthol шампунь подарит чистоту и ощущение свежести в течение всего дня.