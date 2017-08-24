Trianon Palace Versailles — дворец для маленьких принцев и принцесс
Перешагнув порог Trianon Palace Versailles, ваши чада почувствуют себя настоящими принцами и принцессами. Постояльцев проводят в их номера, где их будут ждут халаты, тапочки (все — точно по размеру!) и детская косметика для ванны. К их услугам — всевозможные развлечения: от плюшевых игрушек и фломастеров до плазменного телевизора с DVD-плеером. Среди множества сюрпризов, ожидающих их в Waldorf Astoria — увлекательные занятия в Детском клубе, игры на лужайках сада и прогулки по тропинкам парка, петляющих между вековыми деревьями.
Игры можно сочетать с семейными прогулками: вместе к родителями юные гости могут отправиться в сад Версальского дворца, покататься на велосипедах по парку или на лодках — по каналам. Никого из постояльцев не оставит равнодушным экскурсия по 250-летнему дворцу Малый Трианон, когда-то принадлежавшему Марии-Антуанетте.
Завтрак, обед и ужин в ресторане отеля включены в стоимость номера (это предложение касается тех постояльцев, которым еще не исполнилось десять). Поварам ресторана хорошо известны вкусы и предпочтения их гостей; юные гурманы по достоинству оценят блюда из особого детского меню.
По прибытии в Waldorf Astoria Ras Al Khaimah юным гостям выдается специальный Детский Паспорт. С этим документом они могут отправиться в путешествие по отелю, исследовать его территорию и познакомиться с сотрудниками, проникнуть в самые потаенные уголки курорта и — кто знает? — заслужить секретную награду. Долгие игры и приключения, несомненно, утомят ваших чад — перед сном их будет ждать стакан теплого молока и печенья.
С недавних пор дети и подростки до 18 лет могут бесплатно остановиться в номере с родителями, а дети до 17 лет могут разместиться в номере по соседству с 50% скидкой.
Условия специальных предложений от Waldorf Astoria можно на официальном сайте отельной сети.