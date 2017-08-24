«Браво, KIA Rio!» или 28 000 заказов за 30 дней
За первую половину этого года 46 158 экземпляров Rio нашли своих хозяев в России. Модель по-прежнему пользуется расположением покупателей; у обновленной KIA Rio, представленной совсем недавно, 17 июля, есть все шансы стать фаворитом среди автолюбителей.
Лучше всего об успехе новой модели говорят цифры: менее чем за месяц российские дилеры KIA приняли почти 28 000 предварительных заявок на новый KIA Rio. Продажи стартовали в России 1 августа 2017 года. Нужно отметить, между прочим, что KIA Rio российского производства отличается от своих тезок, представленных на иностранных рынках: она имеет другой кузов и иные габаритные размеры, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например, уникальным пакетом «Теплые опции».
Новый Rio с момента начала продаж принимает участие в государственных программах поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». На новинку распространяются уникальные условия заводской гарантии KIA — 5 лет или 150 000 км пробега.
Подробности о новом KIA Rio, разработанных для него специальных предложениях, а также информацию о всей российской линейке KIA и адреса официальных дилерских центров можно узнать на официальном сайте компании.