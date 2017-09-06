Пересечь экватор вместе с Outrigger Konotta Maldives Resort
В далекие времена мореплаватели не знали условий, при которых следовало пересекать экватор, и нередко попадали в полосу безветрия. Порой парусники неделями томились в плену штиля, запасы в трюмах таяли, а моряки тщетно ожидали ветра.
С тех пор утекло немало воды — но даже сегодня мореходы, вооруженные навигаторами и радиостанциями, чтят традиции своих предшественников. Один из главных морских обрядов связан с пересечением пояса нашей планеты — экватора. Принять участие в нем могут постояльцы Outrigger Konotta Maldives Resort — мальдивского курорта, расположенного всего в 50 км к северу от нулевой параллели.
Отправляйтесь в круиз на яхте в сопровождении опытной команды, персонального официанта, шеф-повара и фотографа. Пока ветер гонит парусник по лазурному океану, моряки охотно раскроют вам все тонкости предстоящего вам обряда.
Вот его краткая предыстория. Праздник Нептуна был придуман суеверными моряками, чтобы ублажить морского царя и исхлопотать у него попутный ветер. Члены круиза также узнают, почему день без дождя в экваториальных широтах — весьма редкий случай.
По достижении заветной черты вы сможете принять участие в театрализованной сценке обращения к морскому царю. Затем вам предстоит крещение морской водой — вплавь вы пересечете линию экватора, после чего капитан наречет вас «сыном или дочерью Его величества Нептуна» и вручит сертификаты, подтверждающие вновь приобретенный титул.
В честь успешной экспедиции команда даст праздничный обед прямо на палубе, а ближе к вечеру роскошная яхта оставит нулевую параллель за кормой и устремится обратно, к уютной пристани острова Конотта. Уже на подходе к острову вы увидите теплые огоньки, отражающиеся в водах океана — призывно горящие окна вилл и ресторанов Outrigger Konotta Maldives Resort.
Outrigger Konotta Maldives, открывшийся в августе 2015 года, является лауреатом международных наград. Он расположен на одном из островов атолла Гаафу Даалу. От аэропорта Мале вас отделяет 55 минут полета и получасовое путешествие на частной скоростной лодке (регистрацию гости смогут пройти прямо на борту).
Гордость отеля — просторные виллы в традиционном мальдивском стиле. Они различаются планировкой, количеством комнат и площадью; они подойдут и для молодой пары, и для большой семьи.
Самые взыскательные гурманы по достоинству оценят рестораны в Outrigger Maldives. Авторские блюда сервируют в Blue Salt, блюда тепаньяки и гриль подают в Nala Rah с видом на океан, а Poolside предлагает креативную домашнюю кухню. В баре The Deck можно любоваться закатами, потягивая фирменные коктейли.
К услугам постояльцев — 25-метровый бассейн, спа-салон, фитнес-центр, дайв-центр и бутик.
Узнать о специальных предложениях отеля и забронировать номер можно на официальном сайте отеля.