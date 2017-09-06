  • Пересечь экватор вместе с Outrigger Konotta Maldives Resort
    Фото: Outrigger Konotta Maldives Resort
  • Пересечь экватор вместе с Outrigger Konotta Maldives Resort
    Фото: Outrigger Konotta Maldives Resort
  • Пересечь экватор вместе с Outrigger Konotta Maldives Resort
    Фото: Outrigger Konotta Maldives Resort
Калейдоскоп

Пересечь экватор вместе с Outrigger Konotta Maldives Resort

Если вам никогда не доводилось пересекать нулевую параллель, то экспедиция от Outrigger Konotta — для вас. Добро пожаловать на борт!
Промо
6 сентября 2017 в 14:05
30

В далекие времена мореплаватели не знали условий, при которых следовало пересекать экватор, и нередко попадали в полосу безветрия. Порой парусники неделями томились в плену штиля, запасы в трюмах таяли, а моряки тщетно ожидали ветра.

С тех пор утекло немало воды — но даже сегодня мореходы, вооруженные навигаторами и радиостанциями, чтят традиции своих предшественников. Один из главных морских обрядов связан с пересечением пояса нашей планеты — экватора. Принять участие в нем могут постояльцы Outrigger Konotta Maldives Resort — мальдивского курорта, расположенного всего в 50 км к северу от нулевой параллели.

  • Пересечь экватор вместе с Outrigger Konotta Maldives Resort
    Фото: Outrigger Konotta Maldives Resort

Отправляйтесь в круиз на яхте в сопровождении опытной команды, персонального официанта, шеф-повара и фотографа. Пока ветер гонит парусник по лазурному океану, моряки охотно раскроют вам все тонкости предстоящего вам обряда.

Вот его краткая предыстория. Праздник Нептуна был придуман суеверными моряками, чтобы ублажить морского царя и исхлопотать у него попутный ветер. Члены круиза также узнают, почему день без дождя в экваториальных широтах — весьма редкий случай.

По достижении заветной черты вы сможете принять участие в театрализованной сценке обращения к морскому царю. Затем вам предстоит крещение морской водой — вплавь вы пересечете линию экватора, после чего капитан наречет вас «сыном или дочерью Его величества Нептуна» и вручит сертификаты, подтверждающие вновь приобретенный титул.

В честь успешной экспедиции команда даст праздничный обед прямо на палубе, а ближе к вечеру роскошная яхта оставит нулевую параллель за кормой и устремится обратно, к уютной пристани острова Конотта. Уже на подходе к острову вы увидите теплые огоньки, отражающиеся в водах океана — призывно горящие окна вилл и ресторанов Outrigger Konotta Maldives Resort.

  • Пересечь экватор вместе с Outrigger Konotta Maldives Resort
    Фото: Outrigger Konotta Maldives Resort

Читать далее

Тоже интересно

Сосны Кука: деревья, которым хочется на экватор

Обсудить
СМИ2
Ученые сделали удивительное открытие о золоте
Ученые сделали удивительное открытие о золоте
Тоже интересно
Что случится, если Земля остановится?
Что случится, если Земля остановится?
Интервью с американским ковбоем
«Ваши фермеры одним махом перескочили 150 лет развития отрасли»
«Ваши фермеры одним махом перескочили 150 лет развития отрасли»