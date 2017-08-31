Памятка путешественника: 4 места в России, в которых нужно побывать
Иволгинский дацан
Это не Пекин и не Тайланд. Удивительной красоты буддийский храм находится в селе Верхняя Иволга Республики Бурятия. Это духовная столица российских буддистов. На ee территории — пять храмов, усыпальницa, библиотекa и оранжерея для священного дерева Бодхи. Здесь же находится резиденция Хамбо-ламы — главы буддистов России — и буддийский университет, в котором учатся около ста студентов.
Приехав в Иволгинский дацан, не поленитесь найти древний камень с отпечатком ладони богини Зеленой Тары — женской ипостаси Будды. Обитатели храма верят, что он исполняет желания. Отойдите на несколько шагов, зажмурьтесь и идите к камню. Если ваша ладонь наткнется точно на него, ваше желание непременно исполнится.
Как добраться: поездом до Улан-Удэ. Далее — маршрутным автобусом.
Дивногорье
Недалеко от города Лиски Воронежской области, посреди бескрайнего зеленого моря степи высятся белые каменные утесы. Местные жители зовут их «дивами». Эти величественные меловые горы и столбы причудливой формы сформировались под действием воды и ветра. Помимо природных красот, в Дивногорье можно увидеть древний хутор гончаров и хазарское городище Х века.
Главные сооружения монастыря — пещерные церкви. Одна из них, расположенная внутри 180-метровой белоснежной скалы, посвящена Сицилийской иконе Божьей матери. Напротив храма бьет источник — его вода считается святой. Недалеко от входа в храм вы увидите ступени, которые ведут на самую вершину храма: поднимитесь и полюбуйтесь великолепным видом на окрестные степи, которые пересекает речная долина.
Как добраться: поездом до Воронежа или до города Лиски. Далее маршрутным автобусом или на автомобиле.
Куршская коса Читать далее
Вдоль Балтийского моря от Калининграда до литовской Клайпеды протянулась узкая песчаная коса. Это место называют «музеем природных зон» — настолько разнообразны здесь пейзажи: от березовых рощ до песчаных пустынь.
В сосновом бору, выросшем здесь, можно увидеть настоящее чудо природы, которое калининградцы называют «танцующий» или «пьяный» лес.
На относительно небольшом пятачке леса — не более километра — стволы сосен изогнуты под немыслимыми углами, скручены в кольца, спирали и другие причудливые формы. Никаких реальных объяснений этому феномену ученые пока не предложили, но гипотез и легенд сказочный лес породил множество — от мистических до вполне обыденных.
Как добраться: самолетом до Калининграда, далее автобусом до Куршской косы.
Кижи
В лабиринте шхер — сотен островов на Онежском озере — таится остров Кижи. Стоит путнику высадиться на него, как он переносится на три века в прошлое: в мир уютных крестьянских изб, деревянных мельниц, колоколен и амбаров. Главной достопримечательностью острова остается ансамбль деревянных церквей XVIII века — в особенности, знаменитая 22-купольная Церковь Преображения Господня.
Коренные жители бережно хранят свои традиции — плетут из бересты, шьют национальную одежду, занимаются вышивкой и резьбой по дереву. Сувениры изготавливаются прямо на ваших глазах.
Как добраться: поездом до Петрозаводска, далее судами на подводных крыльях («Метеоры») или теплоходом с Водного вокзала.
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