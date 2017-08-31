  • Памятка путешественника: 4 места в России, в которых нужно побывать
    Иволгинский дацан Фото: Depositphotos.com
  • Памятка путешественника: 4 места в России, в которых нужно побывать
    Кижи Фото: Depositphotos.com
  • Памятка путешественника: 4 места в России, в которых нужно побывать
    Куршская коса Фото: Depositphotos.com
Калейдоскоп

Памятка путешественника: 4 места в России, в которых нужно побывать

Мечтая о путешествиях, мы по умолчанию воображаем себе заграничные достопримечательности, обделяя вниманием российские красоты. Вместе с UFS.Travel рассказываем о необычных — и вполне досягаемых — уголках нашей страны.
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31 августа 2017 в 15:29
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Иволгинский дацан

Это не Пекин и не Тайланд. Удивительной красоты буддийский храм находится в селе Верхняя Иволга Республики Бурятия. Это духовная столица российских буддистов. На ee территории — пять храмов, усыпальницa, библиотекa и оранжерея для священного дерева Бодхи. Здесь же находится резиденция Хамбо-ламы — главы буддистов России — и буддийский университет, в котором учатся около ста студентов.

  • Памятка путешественника: 4 места в России, в которых нужно побывать
    Фото: Александр Гармаев

Приехав в Иволгинский дацан, не поленитесь найти древний камень с отпечатком ладони богини Зеленой Тары — женской ипостаси Будды. Обитатели храма верят, что он исполняет желания. Отойдите на несколько шагов, зажмурьтесь и идите к камню. Если ваша ладонь наткнется точно на него, ваше желание непременно исполнится.

Как добраться: поездом до Улан-Удэ. Далее — маршрутным автобусом.

Дивногорье

Недалеко от города Лиски Воронежской области, посреди бескрайнего зеленого моря степи высятся белые каменные утесы. Местные жители зовут их «дивами». Эти величественные меловые горы и столбы причудливой формы сформировались под действием воды и ветра. Помимо природных красот, в Дивногорье можно увидеть древний хутор гончаров и хазарское городище Х века.

  • Памятка путешественника: 4 места в России, в которых нужно побывать
    Фото: Бурков Анатолий Иванович

Главные сооружения монастыря — пещерные церкви. Одна из них, расположенная внутри 180-метровой белоснежной скалы, посвящена Сицилийской иконе Божьей матери. Напротив храма бьет источник — его вода считается святой. Недалеко от входа в храм вы увидите ступени, которые ведут на самую вершину храма: поднимитесь и полюбуйтесь великолепным видом на окрестные степи, которые пересекает речная долина.

Как добраться: поездом до Воронежа или до города Лиски. Далее маршрутным автобусом или на автомобиле.

Куршская коса

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