Kandima: рай для гурманов
Начнем день со стакана свежевыжатого сока! Или может, чашки кофе и ароматной горячей выпечки? И то, и другое вы найдете в Aroma.
Полдень. Укрывшись от жаркого мальдивского солнца под сенью пальм, которые окружают Beach Club, освежитесь мохито или фруктовым колотым льдом — гранитой.
На ужин вас ждут шедевры средиземноморской кухни в Azure и барбекю и тэппанъяки в Smoked.
Мальдивы никогда не ассоциировались с китайской кухней. В ответ на вопрос «Где на архипелаге подают китайские блюда? » настоящий гурман округлил бы глаза и ответил пренебрежительно: «Вряд ли вы их там найдете». Это было абсолютно справедливым замечанием — до недавних пор. Ныне в Kandima открылся Sea Dragon, передающий атмосферу лучших ресторанов Китая.
Этот ресторан — вотчина именитого шеф-повара Ленга Джуна, за плечами которого — два десятка лет работы в 5-курортах по всему миру. Именно он стал автором нового меню в Sea Dragon.
Только представьте: вы сидите за столиком на веранде, под деревянным настилом шумят волны Индийского океана, алое солнце медленно опускается в океан — и Вам подают свежевыловленного лобстера, приготовленного в сковороде вок со сладким чили и томатным соусом. В меню — всевозможные блюда из рыбы и морепродуктов; гости могут выбрать их из 12 аквариумов, расположенных тут же, в ресторане.
Sea Dragon — это семейный ресторан, к нему примыкает Forbidden Bar. Здесь подают фирменные коктейли, например, Rhum Swizzle (темный ром, листья мяты, коричневый сахар, сок лимона и лайма, сок грейпфрута, горькая настойка, гренадин) или Oh-so Kool Kandima Cocktail (кокосовый джин, черешневый ликер, сок манго и ананаса и лимон).
Изучить меню местных ресторанов и забронировать номер в отеле можно на официальном сайте Kandima Maldives.