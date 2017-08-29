  • Kandima: рай для гурманов
  • Kandima: рай для гурманов
  • Kandima: рай для гурманов
Калейдоскоп

Kandima: рай для гурманов

От сочных стейков на гриле в ресторане Smoked до свежайших сашими в Sea Dragon — на мальдивском курорте Kandima есть блюда на любой вкус.
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29 августа 2017 в 12:52
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Начнем день со стакана свежевыжатого сока! Или может, чашки кофе и ароматной горячей выпечки? И то, и другое вы найдете в Aroma.

Полдень. Укрывшись от жаркого мальдивского солнца под сенью пальм, которые окружают Beach Club, освежитесь мохито или фруктовым колотым льдом — гранитой.

На ужин вас ждут шедевры средиземноморской кухни в Azure и барбекю и тэппанъяки в Smoked.

  • Kandima: рай для гурманов

Мальдивы никогда не ассоциировались с китайской кухней. В ответ на вопрос «Где на архипелаге подают китайские блюда? » настоящий гурман округлил бы глаза и ответил пренебрежительно: «Вряд ли вы их там найдете». Это было абсолютно справедливым замечанием — до недавних пор. Ныне в Kandima открылся Sea Dragon, передающий атмосферу лучших ресторанов Китая.
  • Kandima: рай для гурманов

Этот ресторан — вотчина именитого шеф-повара Ленга Джуна, за плечами которого — два десятка лет работы в 5-курортах по всему миру. Именно он стал автором нового меню в Sea Dragon.

Только представьте: вы сидите за столиком на веранде, под деревянным настилом шумят волны Индийского океана, алое солнце медленно опускается в океан — и Вам подают свежевыловленного лобстера, приготовленного в сковороде вок со сладким чили и томатным соусом. В меню — всевозможные блюда из рыбы и морепродуктов; гости могут выбрать их из 12 аквариумов, расположенных тут же, в ресторане.

Sea Dragon — это семейный ресторан, к нему примыкает Forbidden Bar. Здесь подают фирменные коктейли, например, Rhum Swizzle (темный ром, листья мяты, коричневый сахар, сок лимона и лайма, сок грейпфрута, горькая настойка, гренадин) или Oh-so Kool Kandima Cocktail (кокосовый джин, черешневый ликер, сок манго и ананаса и лимон).

Изучить меню местных ресторанов и забронировать номер в отеле можно на официальном сайте Kandima Maldives.

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