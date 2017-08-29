Как защитить свой багаж: 7 советов
Чемодан, полегчавший после рейса на 1−2 килограмма, может испортить впечатление от всей поездки. Не менее печально увидеть на ленте выдачи запачканный, поцарапанный или разорванный чемодан с поврежденными или отсутствующими ручками.
Подобные ситуации случаются нередко, и отнюдь не каждая авиа- или автокомпания с охотой возмещает ущерб. Согласно статистике, за прошлый год около 6 пассажиров из тысячи потеряли свой багаж в ходе авиарейса. Число сумок, попавших к владельцам порванными или испачканными, попросту не поддается учету. Интернет полнится печальными историями о багаже, пострадавшем во время перелета. Вот лишь пара из них.
«Толмачёво, Новосибирск. Сумка выехала на ленту в распахнутом виде — верхняя часть порвана, все личные вещи наружу. Ценностей не было, ничего не пропало. Писали заявление на компенсацию за испорченную довольно дорогую сумку. Ответом: а вы чек на неё покажите, а потом степень износа докажите документально», — поделилась с Aviasales Светлана Захаренко.
«Часто летаю разными рейсами и авиакомпаниями. Но одна проблема всегда остается неизменной везде — поврежденный багаж. Если случаев его не повредят, то испачкают и испортят весь вид наверняка. Ожидая в аэропорту, разговорился с мужчиной по-соседству и обратил внимание на его чемодан, он был в чехле. Оказалось, это чехлы для от Fancy Armor, которые как-раз таки защищают от повреждений и грязи. Еще один плюс — это расцветка, багаж можно узнать за километр», — вспоминает Евгений Ивченко.
Вот несколько советов для тех, что желает сохранить свой багаж и чемодан в целости.
1) Для коротких поездок подойдут рюкзак, портплед или сумка через плечо. Если же вы планируете возвращаться из поездки с обновками или тяжелыми сувенирами, выбираете чемодан на колесиках: это убережет от чрезмерной нагрузки и вашу спину, и лямки рюкзака.
2) Не стоит перегружать чемодан одеждой и шедеврами иностранной гастрономии — это чревато оторванными ручками, а также банальным перевесом, который придется оплатить в аэропорту.
3) Еще один совет: регистрируясь на рейс, попросите прикрепить на ваш багаж наклейку «Fragile» (хрупкое) — это не дает стопроцентной гарантии от повреждений, но обращаться с ним будут аккуратнее.
4) Наклейте за чемодан яркую бирку с вашими данными — это поможет потерянному багажу вернуться к владельцу.
5) Нередко багаж теряется на пересадках. Если вам хочется свести риск к минимуму, избегайте транзитных рейсов.
6) Если вы собираетесь перевозить что-то дорогое, обязательно сохраните товарные чеки. Нелишним будет и снять ваш багаж на камеру перед полетом.
7) Самый легкий способ уберечь чемодан от повреждений — это полиэтиленовая обмотка, но у такой защиты масса недостатков: выглядит она малопривлекательно и мешает хозяину найти свою сумку (отличить два чемодана, замотанные в полиэтилен, бывает сложно). Вдобавок это чрезвычайно неэкологично: послужив вам всего несколько часов, полиэтиленовая пленка обречена разлагаться на свалке в течение нескольких столетий.
Лучшая альтернатива одноразовой обмотке — яркий чехол, например, из коллекции Fancy Armor. Яркая броня убережет чемодан и поможет владельцу увидеть его издалека.