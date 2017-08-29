  • Как защитить свой багаж: 7 советов
    Фото: Ольга Яковина
  • Как защитить свой багаж: 7 советов
  • Как защитить свой багаж: 7 советов
Калейдоскоп

Как защитить свой багаж: 7 советов

Поездка может оставить яркий след в памяти — и на вашем багаже. Настоящий путешественник непременно позаботится о верном компаньоне — чемодане.
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29 августа 2017 в 19:17
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Чемодан, полегчавший после рейса на 1−2 килограмма, может испортить впечатление от всей поездки. Не менее печально увидеть на ленте выдачи запачканный, поцарапанный или разорванный чемодан с поврежденными или отсутствующими ручками.

Подобные ситуации случаются нередко, и отнюдь не каждая авиа- или автокомпания с охотой возмещает ущерб. Согласно статистике, за прошлый год около 6 пассажиров из тысячи потеряли свой багаж в ходе авиарейса. Число сумок, попавших к владельцам порванными или испачканными, попросту не поддается учету. Интернет полнится печальными историями о багаже, пострадавшем во время перелета. Вот лишь пара из них.

«Толмачёво, Новосибирск. Сумка выехала на ленту в распахнутом виде — верхняя часть порвана, все личные вещи наружу. Ценностей не было, ничего не пропало. Писали заявление на компенсацию за испорченную довольно дорогую сумку. Ответом: а вы чек на неё покажите, а потом степень износа докажите документально», — поделилась с Aviasales Светлана Захаренко.

«Часто летаю разными рейсами и авиакомпаниями. Но одна проблема всегда остается неизменной везде — поврежденный багаж. Если случаев его не повредят, то испачкают и испортят весь вид наверняка. Ожидая в аэропорту, разговорился с мужчиной по-соседству и обратил внимание на его чемодан, он был в чехле. Оказалось, это чехлы для от Fancy Armor, которые как-раз таки защищают от повреждений и грязи. Еще один плюс — это расцветка, багаж можно узнать за километр», — вспоминает Евгений Ивченко.

Вот несколько советов для тех, что желает сохранить свой багаж и чемодан в целости.

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