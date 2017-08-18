HP в NG: один день из жизни принтера
Каждый, кто входит в редакцию National Geographic Россия, обращает внимание на левую стену: все пространство от двери до окна плотно завешано фоторамками, в которых заключены обложки журнала разных лет — начиная с далекого 2003 года по 2017.
Рамки, которые висят над столом главреда, почти всегда освещены лучами солнца. Некоторые из них — вроде ноябрьского пингвина 2012 года — выцвели; знаменитая желтая рамка кое-где превратилась в светло-серую.
- Всем привет! А можно, мы у вас распечатаем? — входят ребята из соседнего отдела. Их посылают в пресс-тур; билеты, копии документов, пригласительное письмо — солидный комплект бумаг можно распечатать за пару минут. За запас чернил можно не беспокоиться: хватит на 8000 листов. Его легко пополнить, залив внутрь нужное количество чернил из специальных бутылочек. Это куда проще, чем лезть пятерней в тесную утробу сканера, пытаясь заменить высохший картридж на новый. И потом, это экономичней: отпечатанных листов получается много и каждый из них обходится очень дешево.
Осенью закончится прием работ на наш главный фотоконкурс — «Дикая природа России». Из тысяч снимков, присланных на конкурс, в шорт-лист войдут всего несколько сотен. Их распечатают на бумаге, а затем представят на суд жюри. Стоит ли говорить, какое значение в этот день будет иметь качество репродукции, точность цветопередачи, баланс яркости и контраста.
Рабочий день заканчивается. Редакция разъезжается по домам, а DeskJet GT автоматически переходит в спящий режим, экономя электроэнергию. Все отдыхают — до завтрашнего дня.