  • Nescafe Dolce Gusto: вкус Бразилии
  • Nescafe Dolce Gusto: вкус Бразилии
Калейдоскоп

Nescafe Dolce Gusto: вкус Бразилии

Catuai do Brazil — серия отборной бразильской арабики сорта Catuai с медовыми нотками и бархатистой пенкой крема.
19 августа 2017 в 16:41
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Бразилия стойко ассоциируется с кофе. Местные кофейные плантации, появившись здесь чуть больше 150 лет назад, сегодня обеспечивают ароматным напитком треть земного шара. Nescafe представляет ограниченную серию кофейных капсул Dolce Gusto. В герметичных капсулах, окрашенных в цвета бразильского флага, заключена 100% арабика, выращенная на бразильских высокогорных плантациях.

Каждый знает, что арабика обладает ярким вкусом и ароматом, но отнюдь не всем известно о существовании множества сортов арабики. Один из них — Catuai. В переводе с языка южноамериканских племен Тупи-гуарани слово «Catuai» означает «очень хороший». Вкус этого сорта отличается сладкими цветочными нотками.

Капсулы Nescafe Dolce Gusto вдохновляют поклонников кофе на эксперименты и творчество. Среди 24 вкусов всегда можно найти напиток под настроение: шот насыщенного эспрессо, бодрящую чашку американо, нежный капучино с сиропом или освежающий холодный кофе.

  • Nescafe Dolce Gusto: вкус Бразилии
    Фото: Malcolm Manners / Flickr.com


Кофейное зерно, собранное на горном склоне, проделало долгий путь, прежде чем оказаться в вашей чашке в виде ароматного эспрессо Catuai do Brazil. Напиток украшает роскошная пенка крема, а сладкие медовые и цветочные нотки во вкусе напоминают о палящем солнце Бразилии.

Лимитрованная серия Catuai do Brazil доступна для заказа на официальном сайте или в магазинах М.Видео, Эльдорадо, METRO Кэш энд Керри и Азбука Вкуса.

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