Водный пир в Дубае
Натан предпочитает работать на местных ингредиентах, отталкиваясь от идеи сезонности и постоянно дополняя меню новыми авторскими блюдами. Среди его специалитетов:
• Ризотто с лобстером, приправленное пикантным апельсином, пряным базиликом и зеленым луком. Это блюдо очень дорого Натану и хорошо известно его поклонникам, так как рецепт ризотто родился в его первом ресторане;
• Хрустящие устрицы в соусе, усыпанные икрой и дополненные сочным огурцом. Натан использует именитые устрицы Porthilly из своего родного графства Корнуолл;
• Пудинг с начинкой из яблочного джема, подается с финиками и карамелью. Классический британский десерт Sticky Toffee Pudding Натан готовит по рецепту 11-летней дочери.
Стоимость сет-меню в ресторане начинается от $120 и $175 за три и четыре блюда соответственно.
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Об отеле
Burj Al Arab Jumeirah принял первых гостей 1 декабря 1999 года. Сегодня этот отель, уже завоевавший статус одной из жемчужин Дубая, является обладателем множества наград в мировой индустрии гостеприимства. В частности, он был признан лучшим отелем мира в 2014—2016 годах по версии Daily Telegraph, лучшим отелем Среднего востока по версии World Travel Awards 2015, входит в топ-25 лучших отелей мира по версии Trip Advisor.