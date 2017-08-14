В дорогу за мечтой: 5 мест исполнения желаний в Турции
1. Храм Святой Софии (Стамбул)
Легендарный Царьград из древнерусских летописей, древнегреческая колония Византий, имперский Константинополь — так в разное время назывался современный Стамбул. Если уж загадывать желание в столице Турции, то непременно в главной местной достопримечательности, которая помнит все эти исторические вехи. Именно таким гением места для Стамбула является храм Святой Софии, по праву называемый восьмым чудом света. Здесь есть удивительное место — плачущая колонна, поверхность которой всегда влажная. По преданию, как-то император Юстиниан страдал от головной боли и, прислонив руку к колонне, почувствовал облегчение.
2. Стена желаний (Эфес)
Отношение к чуду в христианском понимании всегда сакрально, а паломничество к святым местам воспринимается как главное земное путешествие в жизни человека. Тем более, когда дело касается главных почитаемых святых. Известно, что последние годы своей жизни Богородица провела в Эфесе, на территории современной Турции. Домик Девы Марии располагается на Соловьиной горе (Бюльбюль Дага) на высоте 358 метров над уровнем моря. Рядом установлена Стена желаний, около которой многочисленные паломники ставят свечи, набирают святую воду из родников и, конечно же, оставляют свое заветное желание на стене. Стена представляет собой необычную по своему виду постройку, полностью покрытую обрывками тканей, листков бумаги, салфеток и других материалов, на которых верующие пишут свои желания. Раз в неделю оставленные желания сжигают, а пепел развеивают по ветру.
3. Церковь Святого Николая Чудотворца в Демре, Турция (Демре)
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Чтимый православной и католической церковью Святого Николай Чудотворец послужил прообразом Санта-Клауса — белобородого старца, тайно проникающего в дома и дарящего подарки. Для того, чтобы загадать желание вовсе не обязательно ждать нового года. На территории современного города Демре, где жил старец, возведен храм Святого Николая Чудотворца, сохранившийся до наших дней. Загадав желание, необходимо сделать три круга по узкому проходу внутри храма вокруг алтаря, согнувшись и постоянно проговаривая его про себя. А если вы вновь окажетесь в этом месте, обязательно поблагодарите Св. Николая за помощь.
4. Тоннель желаний (Анталья)
Путь от аэропорта до курортного города Кемер начинает удивлять туристов задолго до прибытия на место назначения. Дело в том, что к городу ведет «Тоннель желаний». Чтобы загаданное сбылось, при въезде в тоннель надо поднять руки вверх, задержать дыхание, загадать желание и сидеть так, пока длится проезд в тоннеле. Бывалые путешественники утверждают, что желания исполняются уже в течение года.
5. Ворота Адриана (Анталья)
Анталья — это не только шикарные пляжи, знаменитый «All Inclusive» и веселые дискотеки. Особая достопримечательность города — ворота Адриана. В 130 г. до н.э. Анталию посетил римский император Адриан, и в память об этом событии были построены ворота. Легенда гласит, что тот, кто впервые пройдет через ворота, должен загадать заветное желание. Однако, чтобы оно исполнилось, обувь должна быть начищена до блеска, поэтому возле ворот всегда дежурят чистильщики обуви.
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