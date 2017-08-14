Калейдоскоп

В дорогу за мечтой: 5 мест исполнения желаний в Турции

Бросить монетку в путешествии, чтобы вернуться — старая традиция. А кто из нас хоть раз в жизни не загадывал желание во время звездопада? Будем честны: даже самые суровые скептики в глубине души надеются на исполнение сокровенных желаний. Для тех, кто верит в чудеса и любит путешествовать ANEX Tour выбрали 5 особых мест в Турции, чтобы механизм волшебства сработал.
Партнерский материал
14 августа 2017 в 16:58
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  • В дорогу за мечтой: 5 мест исполнения желаний в Турции

1. Храм Святой Софии (Стамбул)

Легендарный Царьград из древнерусских летописей, древнегреческая колония Византий, имперский Константинополь — так в разное время назывался современный Стамбул. Если уж загадывать желание в столице Турции, то непременно в главной местной достопримечательности, которая помнит все эти исторические вехи. Именно таким гением места для Стамбула является храм Святой Софии, по праву называемый восьмым чудом света. Здесь есть удивительное место — плачущая колонна, поверхность которой всегда влажная. По преданию, как-то император Юстиниан страдал от головной боли и, прислонив руку к колонне, почувствовал облегчение.

2. Стена желаний (Эфес)

  • В дорогу за мечтой: 5 мест исполнения желаний в Турции

Отношение к чуду в христианском понимании всегда сакрально, а паломничество к святым местам воспринимается как главное земное путешествие в жизни человека. Тем более, когда дело касается главных почитаемых святых. Известно, что последние годы своей жизни Богородица провела в Эфесе, на территории современной Турции. Домик Девы Марии располагается на Соловьиной горе (Бюльбюль Дага) на высоте 358 метров над уровнем моря. Рядом установлена Стена желаний, около которой многочисленные паломники ставят свечи, набирают святую воду из родников и, конечно же, оставляют свое заветное желание на стене. Стена представляет собой необычную по своему виду постройку, полностью покрытую обрывками тканей, листков бумаги, салфеток и других материалов, на которых верующие пишут свои желания. Раз в неделю оставленные желания сжигают, а пепел развеивают по ветру.

3. Церковь Святого Николая Чудотворца в Демре, Турция (Демре)

  • В дорогу за мечтой: 5 мест исполнения желаний в Турции
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