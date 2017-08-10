Как не стать жертвой мошенников?
Вместе с ведущим проекта Владом Чижовым даем советы, как не стать жертвой аферистов.
Совет №1
Универсальных способов избежать проблем не существует — креативные мошенники всегда будут на шаг впереди. Тут скорее нужно оперировать логикой и разумом. Сейчас очень развиты интернет-магазины. Если вы активный пользователь, заведите отдельную карту, которую будете использовать исключительно для онлайн-покупок. Даже если с карты снимут деньги, ваши потери будут минимальны. Не храните крупные суммы денег на картах, которые у вас привязаны к телефонам, такси и разным приложениям.
Совет №2
Важный вопрос — ваша уязвимость. Следите за тем, чтобы ваши персональные данные не попадали в руки посторонних людей. Существует миллион способов использования персональных данных, в том числе, на вас могут оформить кредит с крупной суммой.
Совет №3
Вы пришли брать напрокат велосипед, у вас в залог просят оставить паспорт -развернитесь и уходите. Никто не имеет права требовать ваш документ в качестве залога.
Совет №4 — главный
Не ведитесь на халяву. Если вам кто-то предлагает сомнительный способ заработать деньги, скорее всего, это мошенники. Легких денег не существует.
Мошенников редко настигает возмездие: об обманах и аферах не заявляют в полицию, а выйти на след злоумышленников непросто. В проекте «Решала» на телеканале «Че» Влад Чижов поможет реальным людям. Его работа — бороться с аферистами, его миссия — обезопасить общество от преступников, его цель — показать, что делать и куда обращаться, если кто-то уже посягнул на ваше имущество, деньги и даже жизнь.
Премьера реалити «Решала» — 21 августа в 17.30 на телеканале «Че».