Conrad: семейный отдых на Мальдивах
Этот отель расположился на двух островах. Остров Рангали несколько меньше и предназначен для молодоженов и молодых пар. Это идеальное место для уединенного отдыха, наслаждения природой и обществом друг друга. Главные преимущества острова Рангали — его уютные виллы, которые стоят на сваях у самой кромки воды, спа-центр и рестораны.
Остров Рангалифинолху больше; он ориентирован на семейный отдых. Это сердце курорта: здесь расположена пристань для катеров и яхт, на борту которых гости могут отправиться в морской круиз или дайв-тур. Кроме того, тут находятся панорамный и детский бассейны, просторные семейные виллы, несколько ресторанов и клуб Majaa для юных постояльцев.
Здесь их ждет масса интересного: от игр и прогулок по острову до увлекательных уроков и мастер-классов в детском клубе Majaa (что в переводе с мальдивского наречия дивехи означает «веселье»). Сотрудники клуба неистощимы на выдумки: каждый день здесь происходит что-то новое. Вот, к примеру, распорядок на неделю.
Понедельник в мальдивском стиле: изучение местного наречия дивехи, шоу национальных костюмов и барабанщиков боду-беру.
Вторник — день океана: изучение морской флоры и фауну, кормление рыб в ресторане Ithaa.
Кулинарная среда: кофейное рисование и курсы по приготовлению печенья.
Спортивный четверг: уроки игры в теннис, курсы йоги для детей.
Пятница — день Природы: субботник для юных натуралистов, мастер-класс по изготовлению масок животных.
Пиратская суббота: пиратский круиз на парусной лодке дони, пиратские байки и изготовление пиратских шляп
Международное воскресенье: изготовление ожерелий из ракушек, аквагрим и татуировки хной.
Помимо занятий в клубе маленькие гости могут научиться азам снорклинга (плавания с дыхательной трубкой) и дайвинга — разумеется, под бдительным присмотром опытных инструкторов. Полюбоваться на коралловые рифы и морских обитателей дети можно прямо в лагуне курорта, в нескольких метрах от берега.
Игры и прогулки пробуждают аппетит. Утолить голод юные гурманы смогут в любом из местных ресторанов: для них здесь подготовили специальное детское меню. При желании юные постояльцы могут заказать блюда из взрослого меню, выбрав любой размер порции.
Больше узнать о ресторанах и специальных предложениях в Conrad Maldives можно на официальном сайте отеля.