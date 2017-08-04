Azimut Hotels объявляет конкурс на лучший таймлапс
«Найди Солнце по Азимуту» — название конкурса от международного гостиничного бренда. К участию принимаются любые таймлапсы: от движения солнца и звезд по небосводу до извержения вулкана и трафика на городских улицах. Ролики могут быть сняты в любом уголке России — в городах и за их пределами, в горах, лесу или у моря.
Чтобы принять участие, разместите ролик в социальных сетях и поставьте два хэштега: #найдисолнцепоазимуту и #azimuthotels, а также укажите город проживания. Конкурс продлится с 1 августа по 1 сентября, а 5 сентября жюри определит победителя.
Автора лучшей работы ждет Владивосток: город больших кораблей, вкуснейших морепродуктов, высоких сопок и в живописных бухт, где можно любоваться красивейшими закатами и рассветами.
Победитель конкурса получит 2 билета до Владивостока и обратно, а также право остановиться на 4 ночи в номере Azimut Отель Владивосток.
Наградой за второе и третье место станут 3 и 2 ночи в любом из 18 отелей сети Azimut Hotels на территории России. Вдобавок каждый из призеров конкурса получит на память практичный подарок — биван (надувной мобильный диван), который можно легко взять в путешествие.
Azimut Hotels — международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 27 отелей бизнес-класса в 19 городах России, Германии и Австрии. Забронировать номер в любом из них, a также узнать о специальных предложениях компании, вы можете на официальном сайте отеля.