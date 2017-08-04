  • Azimut Hotels объявляет конкурс на лучший таймлапс
    Фото: Пащенко Алексей Александрович
  • Azimut Hotels объявляет конкурс на лучший таймлапс
Калейдоскоп

Azimut Hotels объявляет конкурс на лучший таймлапс

Приз за лучший видеоролик — поездкa на Дальний Восток, туда, где начинается новый день.
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4 августа 2017 в 16:55
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«Найди Солнце по Азимуту» — название конкурса от международного гостиничного бренда. К участию принимаются любые таймлапсы: от движения солнца и звезд по небосводу до извержения вулкана и трафика на городских улицах. Ролики могут быть сняты в любом уголке России — в городах и за их пределами, в горах, лесу или у моря.

Чтобы принять участие, разместите ролик в социальных сетях и поставьте два хэштега: #найдисолнцепоазимуту и #azimuthotels, а также укажите город проживания. Конкурс продлится с 1 августа по 1 сентября, а 5 сентября жюри определит победителя.

Автора лучшей работы ждет Владивосток: город больших кораблей, вкуснейших морепродуктов, высоких сопок и в живописных бухт, где можно любоваться красивейшими закатами и рассветами.

  • Azimut Hotels объявляет конкурс на лучший таймлапс
    Фото: Фурашов Вячеслав


Победитель конкурса получит 2 билета до Владивостока и обратно, а также право остановиться на 4 ночи в номере Azimut Отель Владивосток.

Наградой за второе и третье место станут 3 и 2 ночи в любом из 18 отелей сети Azimut Hotels на территории России. Вдобавок каждый из призеров конкурса получит на память практичный подарок — биван (надувной мобильный диван), который можно легко взять в путешествие.

  • Azimut Hotels объявляет конкурс на лучший таймлапс

Azimut Hotels — международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 27 отелей бизнес-класса в 19 городах России, Германии и Австрии. Забронировать номер в любом из них, a также узнать о специальных предложениях компании, вы можете на официальном сайте отеля.

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