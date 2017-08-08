Марриотт Ройал Аврора: воплощенная мечта
Номера отеля, преобразившись после масштабной реновации, удовлетворят требования самых взыскательных путешественников. Работая над новым обликом апартаментов, дизайнеры стремились сделать их элегантными, но вместе с тем — уютными и удобными. Продумано все до мелочей; к примеру ковровые покрытия в бежевой гамме идеально сочетаются с изысканным дизайном номеров, делая интерьер светлым, легким и более современным.
Создавая новые интерьеры люксов, дизайнеры отдали предпочтение материалам и текстурам светлых тонов. Главная тема апартаментов — классическая музыка и балет — отражена в интерьере номеров и их названиях: «Чайковский», «Глинка» и «Бородин». Источником вдохновения для художников стали известные театральные постановки — «Лебединое озеро», «Пиковая дама», «Богатыри», «Руслан и Людмила», «Князь Игорь» и другие.
Для каждого гостя отель предоставляет сервис, уникальный для Москвы и России в целом, — услуги дворецких. К услугам гостей также современный бизнес-центр, оздоровительный клуб с бассейном и несколькими саунами, два ресторана и лобби бар.
На углу Петровки и Столешникова переулка открыта летняя терраса «Виколо». Год за годом утопающая в зелени и цветах летняя веранда остается излюбленным местом москвичей и гостей столицы. Сюда можно зайти на сытный завтрак или легкий ланч после удачного шопинга, обед с деловыми партнерами или ужин в компании друзей. В прохладную погоду здесь работают обогреватели, а официанты предлагают гостям пледы. В прошлом году над террасой была установлен навес, и теперь ни летние дожди, ни жаркое солнце не помешают насладиться уютной атмосферой и новым меню от шеф-повара отеля.
Кроме того, до конца лета все гости отеля Марриотт Ройал Аврора смогут стать участниками партнерской акции с гастрономом «ЦУМ Глобус Гурме»: при заселении гости получают дисконтную карту на скидку 20%, которой можно воспользоваться, предъявив карту на кассе магазина.