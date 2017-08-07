  • Где остановиться в Южно-Сахалинске: «Мега Палас Отель»
  • Где остановиться в Южно-Сахалинске: «Мега Палас Отель»
Калейдоскоп

Где остановиться в Южно-Сахалинске: «Мега Палас Отель»

Рассказываем об одном из лучших отелей Дальнего Востока.
Промо
7 августа 2017 в 11:57
13

«Мега Палас Отель» расположен в северо-восточной части города. Под окнами раскинулся городской парк культуры и отдыха — уникальное место с удивительной 110-летней историей. Благодаря столь удачному соседству, гости комплекса могут насладиться спокойствием и свежим воздухом, полюбоваться живописными горами Сусунайского хребта. При этом добраться до центра города можно буквально за 15 минут.

В 2016 году «Мега Палас Отель» победил в номинации «лучший business travel отель Дальнего Востока» по версии bronevik.com. Здесь любят останавливаться звезды российского и мирового уровня, политики, бизнесмены. В комплексе представлены более сотни номеров различной классификации — от стандартного до президентского, в котором однажды останавливался глава РФ. Есть и апартаменты, удобные для длительного проживания в городе. Номерной фонд декорирован в светлых тонах с применением натуральных и экологически чистых материалов — мебель выполнена из массивов дерева. Что положительно воздействует на здоровье гостей. Все номера укомплектованы системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi, кабельным телевидением на 180 каналов, минибаром и другими удобствами. В номерах уровня «Президентский» и «Мега» предусмотрены джакузи и другие приятные бонусы для гостей.

  • Где остановиться в Южно-Сахалинске: «Мега Палас Отель»
    Президентские апартаменты.

Сахалинская область находится на стыке двух миров — европейского и азиатского. Это нашло свое отражение в том числе в ресторанном комплексе «Мега Палас Отеля». Ресторан европейской кухни «Marquis» с включенным в стоимость проживания шведским столом на завтрак — идеальное место для проведения свадеб, юбилеев, выпускных, корпоративных вечеров и других банкетных мероприятий.

  • Где остановиться в Южно-Сахалинске: «Мега Палас Отель»
    Ресторан Marquis.

Японский ресторан «BamBoo» с шикарным панорамным видом на город с десятого этажа отеля в свою очередь ориентирован на азиатскую кухню, где можно попробовать не только знакомые многим суши и роллы, но и более экзотические блюда Страны восходящего солнца. Уже сейчас в ресторане есть аквариум с живыми крабами, а скоро появятся новые, в которых будет представлено все многообразие биоресурсов Охотского моря.
  • Где остановиться в Южно-Сахалинске: «Мега Палас Отель»

На что еще обратить внимание:
• лобби-бар «Baron», оформленный в стиле небольшой французской пекарни;
• ночной клуб «DUKE», одно из топ-заведений города;
• СПА-центр с русской парной, сухой парной, бассейном-джакузи и комнатой отдыха;
• тренажерный зал;
• бизнес-центр с конференц-залом на 100 персон;
• первая на Сахалине аквачистка.

Узнайте больше на официальном сайте «Мега Палас Отеля».

Обсудить
СМИ2
27 достопримечательностей, которые нужно успеть посетить
27 достопримечательностей, которые нужно успеть посетить
Тоже интересно
Джунгли Амазонки способны вызывать дождь
Джунгли Амазонки способны вызывать дождь
Искусство для народа: тест от Nat-geo.ru и музея «Гараж»
Искусство для народа: тест от Nat-geo.ru и музея «Гараж»