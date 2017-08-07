Где остановиться в Южно-Сахалинске: «Мега Палас Отель»
«Мега Палас Отель» расположен в северо-восточной части города. Под окнами раскинулся городской парк культуры и отдыха — уникальное место с удивительной 110-летней историей. Благодаря столь удачному соседству, гости комплекса могут насладиться спокойствием и свежим воздухом, полюбоваться живописными горами Сусунайского хребта. При этом добраться до центра города можно буквально за 15 минут.
В 2016 году «Мега Палас Отель» победил в номинации «лучший business travel отель Дальнего Востока» по версии bronevik.com. Здесь любят останавливаться звезды российского и мирового уровня, политики, бизнесмены. В комплексе представлены более сотни номеров различной классификации — от стандартного до президентского, в котором однажды останавливался глава РФ. Есть и апартаменты, удобные для длительного проживания в городе. Номерной фонд декорирован в светлых тонах с применением натуральных и экологически чистых материалов — мебель выполнена из массивов дерева. Что положительно воздействует на здоровье гостей. Все номера укомплектованы системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi, кабельным телевидением на 180 каналов, минибаром и другими удобствами. В номерах уровня «Президентский» и «Мега» предусмотрены джакузи и другие приятные бонусы для гостей.
Сахалинская область находится на стыке двух миров — европейского и азиатского. Это нашло свое отражение в том числе в ресторанном комплексе «Мега Палас Отеля». Ресторан европейской кухни «Marquis» с включенным в стоимость проживания шведским столом на завтрак — идеальное место для проведения свадеб, юбилеев, выпускных, корпоративных вечеров и других банкетных мероприятий.
Японский ресторан «BamBoo» с шикарным панорамным видом на город с десятого этажа отеля в свою очередь ориентирован на азиатскую кухню, где можно попробовать не только знакомые многим суши и роллы, но и более экзотические блюда Страны восходящего солнца. Уже сейчас в ресторане есть аквариум с живыми крабами, а скоро появятся новые, в которых будет представлено все многообразие биоресурсов Охотского моря.
На что еще обратить внимание:
• лобби-бар «Baron», оформленный в стиле небольшой французской пекарни;
• ночной клуб «DUKE», одно из топ-заведений города;
• СПА-центр с русской парной, сухой парной, бассейном-джакузи и комнатой отдыха;
• тренажерный зал;
• бизнес-центр с конференц-залом на 100 персон;
• первая на Сахалине аквачистка.
Узнайте больше на официальном сайте «Мега Палас Отеля».