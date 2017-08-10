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Советы для тех, кто путешествует компанией

Те, кто путешествуют с семьей или группой друзей, сталкиваются с проблемами размещения в отеле или поездок по городу. Вместе с компанией Kiwitaxi мы собрали полезные советы, которые помогут их избежать.
Партнерский материал
10 августа 2017 в 13:46
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  • Советы для тех, кто путешествует компанией

АВИАБИЛЕТЫ

Планировать путешествие большой компанией стоит заранее, и начинать нужно в первую очередь с авиабилетов. Большинство авиаперевозчиков предоставляют возможность оформить отдельную заявку для группы из 10 и более человек, которая позволит гарантированно улететь всем вместе. При оформлении билетов таким образом авиакомпания может предоставить скидку. Например, лоукостер Wizz Air предоставляет скидку 20% для путешественников младше 25 лет, которые отправляются в поездку компанией из 11 и более человек.

Если с вами летят дети, то при оформлении групповой заявки на билет для ребенка от 2 до 12 лет также распространяется скидка. В случае с S7 — 25%, а у «Аэрофлота» — 15%.

О том, как найти самые выгодные цены можно узнать из нашей подробной инструкции «Сезон распродаж: где найти самые дешевые авиабилеты».

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