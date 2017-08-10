Советы для тех, кто путешествует компанией
АВИАБИЛЕТЫ
Планировать путешествие большой компанией стоит заранее, и начинать нужно в первую очередь с авиабилетов. Большинство авиаперевозчиков предоставляют возможность оформить отдельную заявку для группы из 10 и более человек, которая позволит гарантированно улететь всем вместе. При оформлении билетов таким образом авиакомпания может предоставить скидку. Например, лоукостер Wizz Air предоставляет скидку 20% для путешественников младше 25 лет, которые отправляются в поездку компанией из 11 и более человек.
Если с вами летят дети, то при оформлении групповой заявки на билет для ребенка от 2 до 12 лет также распространяется скидка. В случае с S7 — 25%, а у «Аэрофлота» — 15%.
О том, как найти самые выгодные цены можно узнать из нашей подробной инструкции «Сезон распродаж: где найти самые дешевые авиабилеты».
ТРАНСФЕР
Итак, всей компании удалось прилететь в один день и на одном самолете. Теперь нужно также всем вместе добраться до места проживания. Удобнее всего заказать трансфер на седане или микроавтобусе. Такую услугу предоставляет Kiwitaxi. Заказ трансфера доступен в 95 странах и 578 аэропортах по всему миру. Почти на всех маршрутах есть выбор из 11 тарифов индивидуального трансфера: от эконом-класса до минибасов на 6−19 пассажиров — как раз для групп туристов. Если вы не смогли найти в списке нужный маршрут, всегда можно отправить заявку на трансфер — и сотрудник Kiwitaxi постарается найти для вас перевозчика.
Благодаря предварительному заказу трансфера не нужно беспокоиться о том, где снять местную валюту или где взять такси. Думать о пробках не придется, потому что стоимость поездки будет фиксированной.
Также это решает вопрос с размещением спортивного снаряжения для тех, кто решил с друзьями поехать покататься на сноубордах или лыжах — при оформлении заказа в свободной форме можно указать, что именно вы повезете, и операторы учтут пожелание при поиске машины. Либо для вас найдут вариант, либо заранее сообщат, что такой нетиповой трансфер в регионе компания организовать не может.
Если вы отправляетесь в поездку с бабушками и дедушками, будет намного комфортнее передвигаться по городу на трансфере, чем на автобусе, где нет гарантии, что всем хватит сидячих мест. Также это важно, тем, кто путешествует с маленьким ребенком. Водитель обязательно возьмет детское кресло или бустер, если вы укажете это при оформлении заказа.
При заказе трансфера из аэропорта нужно обязательно указать полный номер рейса прилета. Эта информация нужна диспетчеру, чтобы точно отследить задержку или прибытие раньше времени и сориентироваться, когда машина должна быть на месте. Если отмена или перенос рейса происходят экстренно, об этом лучше отдельно сообщить водителю. Он встретит вас вовремя и в точно оговоренном месте — так близко к зоне прилета, насколько позволяют правила аэропорта.
Водитель будет заранее знать место назначения, поэтому не придется объяснять, куда вас нужно отвезти. Для пассажиров из России Kiwitaxi старается подбирать русскоговорящих водителей.
ЖИЛЬЕ
Несмотря на удобства современных отелей, у всех них есть один недостаток: нередко большой компании сложно поселиться вместе. Это может быть связано с тем, что в отеле осталось недостаточное количество мест, а если же с этим проблем нет, то приходится расселятся по разным номерам. Если же вы путешествуете с ребенком, то выбрать отель с подходящими условиями и адекватной ценой в центре и его окрестностях будет не так уж просто.
Мы советуем снимать за границей свое жилье. В этом, например, может помочь сайт Airbnb. В первую очередь, проживание в одной большой квартире или целом доме позволит друзьям или родственникам быть вместе. Это поможет сэкономить не только деньги на жилье, но и время, потому что не придется ждать, пока все соберутся в одном месте.
Например, большая квартира в Копенгагене с пятью спальнями обойдется в 2300 рублей с человека. Размещение в отелях в Копенгагене начинается от 3000 рублей с человека.
ЕДА
Аренда своего жилья — это также удобный вариант для тех, кто путешествует с детьми. На кухне можно приготовить привычную для ребенка еду, а в большом холодильнике, в отличие от маленького отельного, поместятся все необходимые продукты. К тому же не придется спорить о том, куда пойти поесть вечером и как делить чек. В некоторых ресторанах взимается комиссия за обслуживание столика на большую группу.
Ужин на двоих в ресторане Барселоны, например, обойдется приблизительно в 40 евро. При этом в супермаркете на эти деньги можно купить свежую рыбу или морепродукты, мясо, сыр, хамон и вино — и питаться этими продуктами в течение нескольких дней. Заказать их можно на сайте Deliberry или с помощью приложения (iOS, Android).
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
• при покупке авиабилетов оформляйте отдельную заявку для группы из 10 и более человек, чтобы гарантированно улететь всем вместе;
• вместо того, чтобы селиться в нескольких номерах в отеле, снимайте совместное жилье, чтобы экономить деньги и время на сборы;
• заказывайте трансфер Kiwitaxi, чтобы не потеряться в незнакомом городе, не думать, где и как разместить свой багаж, и обеспечить максимальный комфорт своим близким.