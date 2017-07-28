Crowne Plaza Borjomi: в сердце гор
Боржоми, город-курорт в регионе Самцхе-Джавахети, что на юге Грузии, знаменит источниками лечебной минеральной воды. Однако на этом список местных достопримечательностей отнюдь не кончается. Здесь, в долине реки Куры, находится множество церквей, монастырей и крепостей — всего более 200 исторических памятников (кстати, особое место среди них занимает дворец русских царей Романовых, построенный в конце XVIII века).
Поселок Бакуриани окружен величественными горными хребтами. Прозрачная ледниковая вода, стекающая с исполинских склонов, сосновые рощи, раскинувшиеся у подножия скал, чистейший горный воздух — все это составляет особую экосистему, в недрах которой рождается знаменитая на весь мир минеральная вода Боржомского ущелья.
Именно здесь, в самом сердце курорта, расположился отель Crowne Plaza Borjomi. За его стенами постояльцы найдут 101 комфортабельный номер, рестораны, бары, фитнес-центр и СПА-салон.
Недавно в отеле открылся Wine Bar: здесь подают изысканные блюда, которые прекрасно сочетаются со знаменитым на весь мир грузинским вином.
Расплавить сыр и нанести его на куриное филе, налить его в пармскую ветчину и обжарить в оливковом масле в течение 10 минут при 220 ° C.
Чтобы приготовить ташмиджаби, смешайте картофельное пюре с сыром и топленым маслом. Затем положите смесь в круглую форму и выпекайте ее в течение трех минут при 220 ° C. Добавьте свежий чеснок и сахар в ежевичном соусе.
Положите пюре на тарелку, разрежьте куриное филе пополам и положите его сверху, полейте блюдо соком ежевики.