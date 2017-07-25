Kurumba: все кухни мира на одном острове
На острове Kurumba работают восемь ресторанов и три бара. В главном ресторане Vihamanaa подают блюда со всего мира.
По понедельникам здесь можно отведать итальянские блюда, по вторникам — национальные кушанья, среда — день паназиатской кухни, а четверг — испанской и мексиканской. По пятницам здесь готовят арабские деликатесы, а по субботам — блюда из свежайших морепродуктов.
Ресторан мальдивской кухни Thila расположен на пляже: его терраса, построенная на сваях, чуть возвышается над лазурными волнами океана. Сюда стоит зайти вечером: дожидаясь ужина, вы сможете любоваться красивейшим закатом.
Ресторан Hamakaze в красивой беседке на воде непременно понравится любителям японской кухни. Здесь готовят тэппанъяки, а также суши, роллы и другие кушанья страны Восходящего Солнца.
В ресторане Al Qasr, выполненном в восточном стиле, можно отведать традиционные блюда ливанской кухни: мясо, приготовленное на углях, сочные кебабы, мезе, а также любимые всеми восточные сладости.
Ресторан Mahal познакомит с кухней индийских махараджей, которая включает разные виды тхали, блюда тандури, пряные карри, индийские лепешки и десерты.
В East вам предлажат китайские, тайские и вьетнамские блюда. Особого внимания заслуживают традиционные пряные супы, среди которых король тайской кухни — том ям.
Итальянский ресторан Isola порадует свежеиспеченной пиццей и широким выбором пасты. Предпочтение, конечно же, стоит отдавать блюдам с морепродуктами.
Легкие закуски и гамбургеры вы найдете в Café напротив бассейна, коктейли — в открытом павильоне с живой музыкой Kandu и пляжном баре Athiri. А вечером все гости собираются в ночном баре Kalhu, чтобы послушать музыку или спеть караоке.