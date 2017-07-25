Концерт в небесах: пассажиры поют в салоне самолета
Едва ли пассажиры и стюардессы, находившееся на борту самолета Emirates Airlines, подозревали о концерте, который их ожидает во время рейса.
75 пассажиров, поднявшись со своих кресел, дружно запели шутливую песню о кокосовом орехе. Исполнителями оказались американские студенты: у хора были запланированы двухнедельные гастроли в Кении. Их турне состоялось в конце мая-начале июня.
21 июля видеозапись импровизированного концерта была опубликована на Facebook-странице Emirates Airlines. За четыре дня ролик набрал 11 миллионов просмотров.
Герои видео — студенты Бэйлорского университета, частного баптисткого учебного заведения (кстати, одного из старейших в Техасе). Университет был учрежден в 1845, а спустя 50 лет там появился хор.
Песня, которую поет ансамбль, называется Da Coconut Nut. Ее написал филиппинец Райан Кэйябиэб, а в 1991 ее впервые исполнила группа «Smokey Mountain».