DJI Spark — ваш новый любимый дрон
Вам не понадобится пульт управления от дрона, чтобы сделать отличные кадры: DJI Spark умеет распознавать лица и жесты. Чтобы запустить его, просто положите его себе на ладонь. Как только его камера «увидит» вас, дрон вспорхнет в воздух. Проведите перед ним раскрытой ладонью — и Spark последует за ней, сложите пальцы рамочкой — и дрон сфотографирует вас.
Если вам захочется снять спортивный матч, поездку на машине или собственное восхождение на скалу, Spark легко заменит профессионального видеооператора.
Выбирайте любой из режимов съемки:
Rocket — Вертикальный взлет, камера смотрит вниз;
Dronie — Взлет «задним ходом», камера следит за объектом съемки;
Circle — Кружение над объектом;
Helix — Взлет по спирали над объектом.
Несмотря на небольшой размер и вес, Spark весьма устойчив в полете, а его камера осащена механическим стабилизатором, так что вибрация от четырех винтов и легкие порывы ветра нисколько не помешают съемке в разрешении Full HD.
Редактировать отснятый материал можно прямо на экране вашего смартфона. В специальном приложении DJI GO 4 вы найдете шаблоны и фильтры. Выберете подходящий — и сразу поделитесь новым видео в социальных сетях.
Узнать обо всех возможностях Spark и заказать дрон вы можете на сайте магазина Skymec. Кстати, до 10 августа магазин предоставляет нашим читателям 7% скидку на эту модель. Оформляя заказ, не забудьте указать промокод natgeo.