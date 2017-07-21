  • Кино и лекции на фестивале «Моей Планеты»: программа на 21−23 июля
  • Кино и лекции на фестивале «Моей Планеты»: программа на 21−23 июля
  • Кино и лекции на фестивале «Моей Планеты»: программа на 21−23 июля
Калейдоскоп

Кино и лекции на фестивале «Моей Планеты»: программа на 21−23 июля

В планах на эти выходные — подняться на Эверест и поставить палатку на горе Машук, узнать, как написать репортаж для СМИ и понаблюдать за охотой редчайшего рыбного филина. Все это можно сделать на фестивале «Моей Планеты», который продлится до воскресения 23 июня.
Партнерский материал
21 июля 2017 в 16:07
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Каждый год телеканал «Моя Планета» проводит фестиваль, посвященный самым разным уголкам Земли и ее обитателям. Его гостями регулярно становятся более 200 000 человек из разных городов России. В программе фестиваля 2017 — фотовыставка, кинопоказы и лекторий.

Фотовыставка «Природа: начало» ждет гостей до 23 июля в парке Музеон на аллее у кафе «Шардам». В этом году экспозиция посвящена природе России. Посетители выставки смогут полюбоваться видом с вершины Джомолунгмы, увидеть, как цветок распускается на заснеженной земле или как малыш-сайгак делает первые шаги.

  • Кино и лекции на фестивале «Моей Планеты»: программа на 21−23 июля
Кинопоказы фестиваля пройдут в Летнем кинотеатре «Каро Музеон с 20 по 23 июля. В кинопрограмму фестиваля «Моя Планета. Планета людей» отобраны самые интересные документальные фильмы, созданные познавательными телеканалами «Моя Планета», «Наука», «Живая Планета».

Из фильма «Разыскивается филин» 21 июля вы узнаете историю редкой птицы, занесенной в Красную книгу — рыбного филина. Авторы киноленты впервые сняли, как эта редкая птица охотится и воспитывает птенцов.

Продолжит фестиваль 22 июля фильм «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии»: три молодых российских ученых пробуют создать экологически чистое топливо, ищут способ преодолеть глобальное потепление и отправляются на Кавказ в поисках молочнокислых бактерий.

Закроет фестиваль 23 июля фильм «Мировой рынок. Эволюция» с Александром Пряниковым, посвященный противостоянию рынков и супермаркетов.

А в выходные 22 и 23 июля в Москве в летнем кинотеатре «Каро Музеен» пройдет лекторий «Путешествуй с пользой». На нем вы узнаете, как, путешествуя, принять участие в полумарафоне, выучить новый язык, прыгнуть с парашютом, написать статьи о своих приключениях и сделать путешествия профессией. Вход на лекции свободный.

  • Кино и лекции на фестивале «Моей Планеты»: программа на 21−23 июля
Все подробности о фестивале вы можете узнать на сайте телеканала «Моя планета».

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