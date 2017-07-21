Кино и лекции на фестивале «Моей Планеты»: программа на 21−23 июля
Каждый год телеканал «Моя Планета» проводит фестиваль, посвященный самым разным уголкам Земли и ее обитателям. Его гостями регулярно становятся более 200 000 человек из разных городов России. В программе фестиваля 2017 — фотовыставка, кинопоказы и лекторий.
Фотовыставка «Природа: начало» ждет гостей до 23 июля в парке Музеон на аллее у кафе «Шардам». В этом году экспозиция посвящена природе России. Посетители выставки смогут полюбоваться видом с вершины Джомолунгмы, увидеть, как цветок распускается на заснеженной земле или как малыш-сайгак делает первые шаги.
Из фильма «Разыскивается филин» 21 июля вы узнаете историю редкой птицы, занесенной в Красную книгу — рыбного филина. Авторы киноленты впервые сняли, как эта редкая птица охотится и воспитывает птенцов.
Продолжит фестиваль 22 июля фильм «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии»: три молодых российских ученых пробуют создать экологически чистое топливо, ищут способ преодолеть глобальное потепление и отправляются на Кавказ в поисках молочнокислых бактерий.
Закроет фестиваль 23 июля фильм «Мировой рынок. Эволюция» с Александром Пряниковым, посвященный противостоянию рынков и супермаркетов.
А в выходные 22 и 23 июля в Москве в летнем кинотеатре «Каро Музеен» пройдет лекторий «Путешествуй с пользой». На нем вы узнаете, как, путешествуя, принять участие в полумарафоне, выучить новый язык, прыгнуть с парашютом, написать статьи о своих приключениях и сделать путешествия профессией. Вход на лекции свободный.