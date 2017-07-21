Mirihi Island Resort: на острове мечты
Здесь сбываются мечты: ласковые волны океана, бесконечно-высокое лазурное небо, нежный бриз и шелковистый песок, по которому так приятно ступать босиком. Кстати, на всей территории отеля можно ходить без обуви — например, по песчаному полу главного ресторана. Здесь подают блюда самых разных кухонь мира и национальные кушанья из морепродуктов. Каждый день шеф-повар курорта будет радовать вас новым десертом.
На острове круглый год работает дайвинг-центр. Здесь вам предоставляет все необходимое снаряжение, а при необходимости — проведут инструктаж. Опытные гиды покажут дайверам красивейшие коралловые рифы и познакомят с морскими обитателями вроде китовой акулы — в окрестностях отеля есть более 40 мест для погружений.
Отель приветствует здоровый образ жизни, поэтому начать день гостям предлагается с утреннего сеанса йоги, а после полудня продолжить занятия фитнесом в полностью оборудованном тренажерном зале.
Морские пейзажи, прогулки на яхте, водные виды спорта, погружения с аквалангом, и вкуснейшая кухня оставят незабываемые воспоминания от отдыха на тропическом острове Mirihi Island Resort.