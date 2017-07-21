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Понте-Веккьо, Флоренция. Фото: Алексей Болдычев
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Собор Святого Петра, Ватикан (то есть почти Рим). Фото: Денис Бычков
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Миланская галерея Виктора Эммануила II. Фото: Владимир Овчинников
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Залитая солнцем Тоскана. Фото: Игорь Виноградов
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Фото: Pixabay
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Стартовав в Москве, участники поездки в результате преодолеют более 6500 километров. Фото: Алексей Болдычев
Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
За два года Auto Adventure организовал и провел пять автопутешествий, подарив впечатления на всю жизнь десяткам участников — членов клуба. Уральские горы и автобаны Мюнхена, Северное море Шотландии и трассы «Формулы-1» Монте-Карло — каждое новое приключение несло в себе свою изюминку.
В июле 2017 года группа путешественников Auto Adventure вновь отправится в путь. Их ждет маршрут Москва — Рим — Москва, что пройдет через 11 красивейших городов в семи странах Европы. Роль примы получила Италия, на долю которой придется больше трети пути и, собственно, пункт назначения — Рим, откуда участники поедут домой, но уже другим, не менее живописным путем.
Поездка станет настоящим пиршеством как для преданных поклонников Италии, так и для тех, кому предстоит впервые познакомиться с этой страной. Клише про место, где каждый найдет себе что-то по вкусу, в случае с Италией служит наиболее точным определением. Болонья затянет в вихрь студенческого отрыва и познакомит с великими рецептами, менять которые нельзя под угрозой нарушения законодательства; Сиена с первых минут докажет, что не зря красуется в топе жемчужин Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО; Тоскана познакомит не только со знаменитыми на всю Вселенную пейзажами, но и со своими винодельнями; Милан оглушит легендарным Дуомо ди Милано и поманит гламуром фэшн-индустрии, а про Рим с Флоренцией даже и говорить что-то неловко — их просто нужно увидеть.
Где: Москва — Рим — Москва
Когда: 22 июля — 4 августа
Пункт 1: Москва, Россия
Пункт 2: Минск, Беларусь
Пункт 3: Лодзь, Польша
Пункт 4: Грац, Австрия
Пункт 5: Болонья, Италия
Пункт 6: Флоренция, Италия
Пункт 7: Сиена, Италия
Пункт 8: Рим, Италия
Пункт 9: Генуя, Италия
Пункт 10: Милан, Италия
Пункт 11: Нюрнберг, Германия
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Пункт 12: Познань, Польша
Пункт 13: Минск, Беларусь
Пункт 14: Москва, Россия
Nat-geo.ru покажет самые яркие моменты нового путешествия Auto Adventure, а заодно расскажет еще больше об Италии — стране, в которой должен побывать каждый. Следите за ходом поездки на интерактивной карте, которая скоро появится на нашем сайте, и вообще оставайтесь на связи: вас ждут сочные репортажи, яркие фотогалереи, экспертные статьи об итальянской кухне и многое другое.
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