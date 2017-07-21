  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Понте-Веккьо, Флоренция. Фото: Алексей Болдычев
  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Собор Святого Петра, Ватикан (то есть почти Рим). Фото: Денис Бычков
  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Миланская галерея Виктора Эммануила II. Фото: Владимир Овчинников
  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Залитая солнцем Тоскана. Фото: Игорь Виноградов
  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Фото: Pixabay
  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Стартовав в Москве, участники поездки в результате преодолеют более 6500 километров. Фото: Алексей Болдычев
Калейдоскоп

Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета

7 стран, 11 городов и более 6500 километров пути — участников клуба автомобильных путешествий и экспедиций Auto Adventure ждет самая запоминающаяся поездка лета.
Партнерский материал
21 июля 2017 в 18:12
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За два года Auto Adventure организовал и провел пять автопутешествий, подарив впечатления на всю жизнь десяткам участников — членов клуба. Уральские горы и автобаны Мюнхена, Северное море Шотландии и трассы «Формулы-1» Монте-Карло — каждое новое приключение несло в себе свою изюминку.

В июле 2017 года группа путешественников Auto Adventure вновь отправится в путь. Их ждет маршрут Москва — Рим — Москва, что пройдет через 11 красивейших городов в семи странах Европы. Роль примы получила Италия, на долю которой придется больше трети пути и, собственно, пункт назначения — Рим, откуда участники поедут домой, но уже другим, не менее живописным путем.

Поездка станет настоящим пиршеством как для преданных поклонников Италии, так и для тех, кому предстоит впервые познакомиться с этой страной. Клише про место, где каждый найдет себе что-то по вкусу, в случае с Италией служит наиболее точным определением. Болонья затянет в вихрь студенческого отрыва и познакомит с великими рецептами, менять которые нельзя под угрозой нарушения законодательства; Сиена с первых минут докажет, что не зря красуется в топе жемчужин Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО; Тоскана познакомит не только со знаменитыми на всю Вселенную пейзажами, но и со своими винодельнями; Милан оглушит легендарным Дуомо ди Милано и поманит гламуром фэшн-индустрии, а про Рим с Флоренцией даже и говорить что-то неловко — их просто нужно увидеть.

Где: Москва — Рим — Москва

Когда: 22 июля — 4 августа

Пункт 1: Москва, Россия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Российская столица — стартовая и конечная точка маршрута. Фото: Юрий Дегтярев

Пункт 2: Минск, Беларусь

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Минск — главный город братской Беларуси. Фото: Кульков Вячеслав Иванович

Пункт 3: Лодзь, Польша

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Лодзь, один из крупнейших городов Польши, во время Второй мировой войны фактически выполнявший функцию столицы — вместо разрушенной Варшавы. Фото: Pixabay

Пункт 4: Грац, Австрия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Грац — студенческая Мекка и второй по величине город Австрии. Фото: Pixabay

Пункт 5: Болонья, Италия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Болонья, старейший университетский центр Европы. Фото: Pixabay

Пункт 6: Флоренция, Италия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Флоренция, колыбель Ренессанса. Фото: Тимур Фазрахманов

Пункт 7: Сиена, Италия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Сиена, одна из главных жемчужин списка культурного наследия ЮНЕСКО. Фото: Age / East News

Пункт 8: Рим, Италия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Город, не нуждающийся в представлении. Фото: Денис Бычков

Пункт 9: Генуя, Италия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Генуя, крупнейший морской порт Италии. Фото: Pixabay

Пункт 10: Милан, Италия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Грандиозный Милан, столица мировой моды и «дом» одного из самых монументальных сооружений мировой архитектуры — Duomo di Milano. Фото: Ekaterina Spirina

Пункт 11: Нюрнберг, Германия

  • Москва — Рим 2017: самое нескучное автоприключение лета
    Нюрнберг: «сокровищница Германской империи», город игрушек, пряников и колбасы. Фото: Pixabay
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