  • Все красоты Алтая за 6 дней
    Фото: Алексей Николаев
  • Все красоты Алтая за 6 дней
    Фото: Алексей Николаев
  • Все красоты Алтая за 6 дней
    Фото: Алексей Николаев
  • Все красоты Алтая за 6 дней
    Фото: Алексей Николаев
  • Все красоты Алтая за 6 дней
    Фото: Алексей Николаев
  • Все красоты Алтая за 6 дней
    Фото: Алексей Николаев
Калейдоскоп

Все красоты Алтая за 6 дней

С 24 по 30 июня команда из 15 путешественников опробовала новый автомаршрут, который вскоре может появиться во всех путеводителях по Алтайскому краю.
National Geographic Россия
24 июля 2017 в 10:51
77

В летней экспедиции приняли участие ученые, журналисты, депутаты и бизнесмены. Костяк группы составили опытные спортсмены-автомобилисты из Барнаульского автоклуба «Алтай 4*4» и Бийского «Русский экстрим», а возглавил ее чемпион мира по спортивному автотуризму и двукратный чемпион Сибири по автоспорту Алексей Круглов. Для тура был выбран оптимальный маршрут и время года (впрочем, не обошлось и без трудностей).

«Проблемы возникали разные — и достаточно серьезные, но каждый выполнял свою работу. Техника не выдерживала, а люди продолжали двигаться вперед», — рассказал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, взявший на себя обязанности второго пилота.

В ближайших планах Прокопьева и его коллег — сделать алтайские туристические маршруты популярными, доступными и безопасными, причем не только для закаленных мастеров спорта, но и юных туристов (основная деятельность Прокопьева — работа в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи).

  • Все красоты Алтая за 6 дней
    Фото: Алексей Николаев

Команда построила маршрут по радиальному принципу. Стартовав из Барнаула, участники выбрали базовым лагерем кордон Тигирекского заповедника: здесь они разместили запасы топлива и продуктов. В течение следующих дней участники экспедиции «налегке» отправлялись к очередной достопримечательности, а вечером возвращались обратно. Такой план был бы неосуществим без внедорожников и квадроциклов, однако заметим, что путь команды пролегал вне заповедной зоны — исключительно по буферным территориям и в сопровождении инспекторов-проводников.

Читать далее

Тоже интересно

На Алтае найдены скифские курганы и наскальные рисунки

Обсудить
СМИ2
Самая большая змея в мире попала на видео
Самая большая змея в мире попала на видео
Тоже интересно
На Алтае нашли модно одетую мумию
На Алтае нашли модно одетую мумию
Заповедная зона: Горный Алтай
Заповедная зона: Горный Алтай