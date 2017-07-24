Все красоты Алтая за 6 дней
В летней экспедиции приняли участие ученые, журналисты, депутаты и бизнесмены. Костяк группы составили опытные спортсмены-автомобилисты из Барнаульского автоклуба «Алтай 4*4» и Бийского «Русский экстрим», а возглавил ее чемпион мира по спортивному автотуризму и двукратный чемпион Сибири по автоспорту Алексей Круглов. Для тура был выбран оптимальный маршрут и время года (впрочем, не обошлось и без трудностей).
«Проблемы возникали разные — и достаточно серьезные, но каждый выполнял свою работу. Техника не выдерживала, а люди продолжали двигаться вперед», — рассказал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, взявший на себя обязанности второго пилота.
В ближайших планах Прокопьева и его коллег — сделать алтайские туристические маршруты популярными, доступными и безопасными, причем не только для закаленных мастеров спорта, но и юных туристов (основная деятельность Прокопьева — работа в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи).
Команда построила маршрут по радиальному принципу. Стартовав из Барнаула, участники выбрали базовым лагерем кордон Тигирекского заповедника: здесь они разместили запасы топлива и продуктов. В течение следующих дней участники экспедиции «налегке» отправлялись к очередной достопримечательности, а вечером возвращались обратно. Такой план был бы неосуществим без внедорожников и квадроциклов, однако заметим, что путь команды пролегал вне заповедной зоны — исключительно по буферным территориям и в сопровождении инспекторов-проводников.
«Мы посетили пещеру Ящур, переходили вброд реку Иню. Там была глубокая вода, пришлось один раз спасать квадроцикл, который унесло, — вспоминает Алексей Круглов. — Потом снова вернулись к пещерам. Большой плюс пещер этой местности в том, что они некатегорийные, то есть пройти их могут люди со средней подготовкой».
В списке достопримечательностей, которые довелось увидеть участникам заезда, числится, к примеру, Лог Страшной — живописный карстовый каньон, склоны которого покрывают краснокнижные растения. Русло ручья, которое тянется по дну лога, местами уходит под землю, скрываясь в «водопадных воронках» — так эти нерукотворные водостоки прозвали местные жители. Часть этих воронок — спуски в пещеры, где никогда не ступала нога человека.
Впрочем, в окрестностях лога есть немало уже изученных гротов. В ходе экспедиции герои этой статьи посетили некоторые из них — например, пещеру Страшную — двадцатиметровый коридор в скалистом берегу реки Иня. Ее своды помнят хриплые голоса первобытных охотников: здесь были найдены примитивные орудия вроде каменных скребков и рубил, а также множество расколотых костей.
Хозяином еще одной пещеры в окрестностях Тигирека считается мистический Зеленый Ящер. Легенда гласит, что в стародавние времена он жил здесь, в паре километров к юго-западу от нынешнего поселка. По словам местных, его окаменевший позвоночник прощупывается в одном из дальних пещерных ходов. Спелеологи, впервые побывав здесь в 1967 году, продолжают изучение этого грота.
Другой алтайской достопримечательностью, которую посетила команда «разведчиков», стала гора Шляпная в Тигирецком заповеднике, получившая такое название за свою причудливую вершину. Ее высота — всего 588 м, однако с ее вершины открывается прекрасный вид на село Тигирек и речную долину. Не менее впечатляющие панорамы ждали путешественников на Листвяжной гриве — отроге Тигирекского хребта и обзорной площадке на горе Разработная. Кстати, Разработная — одна из самых высоких точек заповедника, ее вершина находится в 1961 метрах над уровнем моря. Своим названием гора обязана месторождениям самоцветов — полтора века назад здесь добывали аквамарин.
Кроме драйверов, штурманов и повара, в команду вошли видео- и фотооператоры, которые документировали ход экспедиции. Плодом их трудов стало более 2,5 терабайтов видеохроники (чтобы отсмотреть такое количество материала, понадобится не менее 100 часов). По замыслу организаторов, эти записи станут основой отчетного фильма о минувшем приключении. В сентябре, ровно к 80-летию Алтайского края, участники заезда представят готовый фильм и подробный план маршрута.