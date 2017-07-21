Vilebrequin открыл первый бутик в России
История Vilebrequin началась на средиземноморском курорте Сен-Тропе, где в 1971 году оказался французский спортивный журналист Фред Прискель. Наблюдая за отдыхающими с террасы кафе, Фред придумал первые мужские плавательные шорты из парусного хлопка.
Модный аксессуар мгновенно полюбился обывателям курорта. Слава о бренде шагнула за пределы Ривьеры, и вскоре марка обрела поклонников по всему миру: от Нью-Йорка до Беверли Хилз, от Порто Черво до Рима.
Интерьер нового бутика в Москве воплощает слоган Vilebrequin — «лето круглый год». Продуманные элементы декора создают пляжное настроение: белая галька на полу, бамбуковые балки вместо металлических опор стеллажей, фотографии с типичными ландшафтами Французской Ривьеры и даже балочная крыша в примерочных кабинах, напоминающая плетеный свод летних беседок.
Vilebrequin выпускает пляжную и повседневную одежду, обувь и аксессуары, предлагая приобщиться к жизни лучезарного Сен-Тропе жителям пяти континентов в любом из 112 бутиков. Плавки и купальники от Vilebrequin делаются не из хлопка, a быстросохнущего гипоаллергенного материала и украшены яркими принтами («роликовый» способ нанесения рисунка на ткань — предмет особой гордости компании). Их отличает двойной шнурок, не растягивающийся при завязывании, аккуратный силуэт, не теряющий форму даже при намокании, и специальный крой пояса, который предотвращает образование «воздушного пузыря» при погружении в воду. Немаловажное дополнение: все технологии, применяемые в процессе производства, — экологически безопасны.
Адрес флагманского бутика Vilebrequin:
ТД «ГУМ», Красная площадь д. 3, 3-я линия, 2 этаж.