  • Крути педали: достоинства городских велосипедов
    Фото: Shindelhauer
  • Крути педали: достоинства городских велосипедов
    Фото: Gocycle
  • Крути педали: достоинства городских велосипедов
    Фото: Frog
Калейдоскоп

Крути педали: достоинства городских велосипедов

На улицах мегаполиса велосипед зачастую оказывается куда мобильнее и удобнее машины. Рассказываем о двухколесной альтернативе автотранспорту.
Промо
7 августа 2017 в 18:53
16

Что вы представляете себе, когда думаете о велосипеде? Быть может Тур-де-Франс, испытание воли и выносливости велогонщиков, жёлтую майку лидера? Или мощные горные байки, несущиеся по узким каменистым тропинкам, словно в рекламе экшн-камер? А может, лето на даче — пору свободы, ободранных коленок и свиста ветра в ушах? Что бы вы ни представили, добавьте к вашим мыслям ещё одну картинку — велосипед как часть городской жизни.

  • Крути педали: достоинства городских велосипедов
    Фото: Biomega

Велосипед в мегаполисе — это способ обрести свободу от пробок, от рутины, обратить внимание на окружающий мир, стать здоровее и легче на подъём. Пересаживаясь на велосипед, горожанин заявляет о своём новом статусе: он готов двигаться вперёд и хочет жить в городе, построенном для людей, а не для машин. Подумайте о велосипеде и представьте себе поездку до работы по велодорожке, запахи свежей выпечки или цветущей сирени, которые доносятся до вас из дверей кафе и палисадников. Не менее заманчивым представляется вечерний пикник в парке и неспешная дорога домой по улицам и бульварам, залитым тёплым светом фонарей.

  • Крути педали: достоинства городских велосипедов
    Фото: «Мосгорбайк»

Городской велосипед — особая категория. Он не предназначен для гоночных заездов, но помогает владельцу поддерживать спортивную форму, свой вес он компенсирует долговечностью и простотой в уходе, а отсутствие амортизаторов и широких шин (бесполезных на ровной дороге) с лихвой окупается удобной посадкой. На многих моделях из «Мосгорбайка» вместо велосипедной цепи установлен прочный карбоновый ремень. Он не нуждается в смазке (а значит, не пачкает одежду), бесшумен, а звездочка на педалях не цепляет полы одежды. При этом лучшие городские велосипеды обладают индивидуальностью и выделяются на улицах как роллс-ройсы среди бюджетных седанов.

Читать далее

Тоже интересно

Самый длинный велосипед в мире

Обсудить
СМИ2
27 достопримечательностей, которые нужно успеть посетить
27 достопримечательностей, которые нужно успеть посетить
Тоже интересно
Педальный зачет: маршруты для велопутешествий
Педальный зачет: маршруты для велопутешествий
Нескучная Италия
Итальянский Иванов — кто он? Пройди тест на знание Италии!
Итальянский Иванов — кто он? Пройди тест на знание Италии!