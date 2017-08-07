Крути педали: достоинства городских велосипедов
Что вы представляете себе, когда думаете о велосипеде? Быть может Тур-де-Франс, испытание воли и выносливости велогонщиков, жёлтую майку лидера? Или мощные горные байки, несущиеся по узким каменистым тропинкам, словно в рекламе экшн-камер? А может, лето на даче — пору свободы, ободранных коленок и свиста ветра в ушах? Что бы вы ни представили, добавьте к вашим мыслям ещё одну картинку — велосипед как часть городской жизни.
Велосипед в мегаполисе — это способ обрести свободу от пробок, от рутины, обратить внимание на окружающий мир, стать здоровее и легче на подъём. Пересаживаясь на велосипед, горожанин заявляет о своём новом статусе: он готов двигаться вперёд и хочет жить в городе, построенном для людей, а не для машин. Подумайте о велосипеде и представьте себе поездку до работы по велодорожке, запахи свежей выпечки или цветущей сирени, которые доносятся до вас из дверей кафе и палисадников. Не менее заманчивым представляется вечерний пикник в парке и неспешная дорога домой по улицам и бульварам, залитым тёплым светом фонарей.
Городской велосипед — особая категория. Он не предназначен для гоночных заездов, но помогает владельцу поддерживать спортивную форму, свой вес он компенсирует долговечностью и простотой в уходе, а отсутствие амортизаторов и широких шин (бесполезных на ровной дороге) с лихвой окупается удобной посадкой. На многих моделях из «Мосгорбайка» вместо велосипедной цепи установлен прочный карбоновый ремень. Он не нуждается в смазке (а значит, не пачкает одежду), бесшумен, а звездочка на педалях не цепляет полы одежды. При этом лучшие городские велосипеды обладают индивидуальностью и выделяются на улицах как роллс-ройсы среди бюджетных седанов.
Такие модели велосипедов давно прижились в Европе, а два года назад их взялись популяризовать в России основатели веломагазина «Мосгорбайк» — Каспарс Вирснитис и Илья Окс. Они отобрали лучшие европейские модели для комфортной езды по улицам. В «Мосгорбайке» можно найти Schindelhauer — берлинские hi-end велосипеды, продуманные до последней мелочи, с идеальным дизайном и современной надёжной трансмиссией Gates Carbon Drive, и футуристичное детище инженера McLaren, складной электровелосипед Gocycle, разработанный с нуля байк, который выглядит как настоящий транспорт будущего, и датские велосипеды Biomega, в которых дизайн, достойный музеев современного искусства, сочетается с невероятной практичностью.
Несмотря на различия, все собранные в «Мосгорбайке» модели — это первоклассные велосипеды для города. Их конструкция рассчитана на комфортную посадку, а компоненты — на долгую службу. Планетарные втулки и карбоновые ремни трансмиссии, которые установлены на многих моделях, способны долгие годы обходиться без замены и обслуживания. Это оборудование — для тех, кто любит ездить на велосипеде, а не ремонтировать его.
Для юных ездоков Мосгорбайк приготовил лёгкие детские байки — Woom и Frog. С таким велосипедом ребёнок сможет быстро и с удовольствием научиться кататься — и стать настоящим городским велосипедистом. А для всех остальных — вкуснейший кофе, который мотивирует садиться на велосипед и приезжать в «Мосгорбайк» каждое утро.