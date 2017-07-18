Готовим животных к вакцинации
Любопытство не порок
Летом, когда животные находятся практически на свободном выгуле, нам довольно сложно отследить все их контакты. Среди них могут быть как плановые — общение с соседскими Мурками и Тузиками — так и незапланированные, и порой весьма опасные. В последние годы на территориях дачных массивов все чаще встречаются дикие животные, обычно лисы и ежи, зараженные бешенством. Это заболевание смертельно опасно как для животных, так и для человека, и передается моментально со слюной во время укуса. Поскольку полностью исключить контакт домашней кошки или собаки с переносчиком вируса бешенства невозможно, необходимо позаботиться о защите наших питомцев.
Комплексную прививку, включающую, в частности, вакцинацию против бешенства, нужно спланировать так, чтобы организм домашнего животного успел — сформировать иммунный ответ — оптимально минимум за две недели до планируемого выезда за город. Но также важно помнить: перед прививкой нужно провести дегельминтизацию — прогнать глистов.
Пожиратели иммунитета
Так можно охарактеризовать «роль» глистов в организме. Токсичные вещества, которые они выделяют в процессе собственной жизнедеятельности, буквально отравляют жизнь хозяину — кошке или собаке. Причем многое зависит от того, какие именно паразиты попали в организм животного при контакте с зараженными соплеменниками на улице, обнюхивании экскрементов во время прогулки или пришли на вашей собственной обуви. Читать далее
Самыми опасными видами считаются ленточные и круглые гельминты и простейшие лямблии. Они могут передаваться человеку при контакте с домашними животными, вызывая различные проблемы со здоровьем. Лямблии становятся причиной расстройств пищеварения, в частности диареи, эхинококки поражают центральную нервную систему и мышцы, а круглые гельминты могут даже стать причиной слепоты! Особенно внимательными к вопросам дегельминтизации нужно быть семьям с маленькими детьми, ведь они играют с пушистыми друзьями, спят в обнимку, целуют любимцев, не заботясь о правилах гигиены и не задумываясь о возможных последствиях.
Как часто нужно дегельминтизировать животных?
Согласно рекомендациям Европейского научного общества паразитологов мелких домашних животных, давать животным антигельминтные препараты рекомендуется один раз в квартал (раз в три месяца). Эти рекомендации основаны на знании циклов развития паразитов, их биологии и путей заражения животных.
В то же время не стоит забывать, что вероятность заражения глистами выше, чем в другое время года. Причиной тому частые контакты с соседскими животными, охота на мелких грызунов (мышей, кротов
Защита для питомца
Комплексную защиту от всех видов паразитов животным способны обеспечить таблетки Дронтал® для кошек и Дронтал® Плюс для собак. Эти препараты широкого спектра действия помогают избавить питомцев от большинства наиболее опасных для самих животных и человека видов паразитов. Активные вещества антигельминтного средства не оказывают негативного влияния за счет того, что не накапливаются в организме животного. Препараты выпускаются в форме привлекательной для четвероногих гурманов косточки со вкусом и запахом натурального мяса — теперь у вас не возникнет трудностей дать животному лекарство. Отметьте в календаре дату, чтобы через три месяца повторить полезное угощение.
После прививки
Любая вакцинация требует соблюдения простых правил не только до, но и после нее. В первые дни постарайтесь обеспечить питомцу покой, постарайтесь либо не выводить животных на улицу, либо ограничить период прогулки и физическую активность. Также в первое время не стоит купать животных. Адаптационный период для иммунной системы составляет 2−3 недели — в течение этого срока вырабатываются вещества, необходимые для защиты питомцев от бешенства и других вирусных заболеваний. Теперь, вооружившись необходимыми знаниями и защитив своих друзей от возможных неприятностей, можно смело отправляться на природу — впереди целое лето! Пусть оно принесет только положительные эмоции!