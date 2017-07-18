  • Готовим животных к вакцинации
    Фото: Светлана Казина
  • Готовим животных к вакцинации
    Фото: Анна Аверьянова
Калейдоскоп

Готовим животных к вакцинации

Домашним собакам и кошкам летом требуется особая защита. Вместе со своими хозяевами они перебираются на дачи, где, кроме бесспорной радости прогулок на свежем воздухе, купания в водоемах и охоты за мелкой дичью, их подстерегает немало опасностей. По этой причине предпринять профилактические меры и провести комплексную вакцинацию лучше до выезда на природу. Вместе с Дронтал® рассказываем о том, как лучше всего обеспечить нашим четвероногим друзьям надежную защиту.
Партнерский материал
18 июля 2017 в 13:47
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Любопытство не порок

Летом, когда животные находятся практически на свободном выгуле, нам довольно сложно отследить все их контакты. Среди них могут быть как плановые — общение с соседскими Мурками и Тузиками — так и незапланированные, и порой весьма опасные. В последние годы на территориях дачных массивов все чаще встречаются дикие животные, обычно лисы и ежи, зараженные бешенством. Это заболевание смертельно опасно как для животных, так и для человека, и передается моментально со слюной во время укуса. Поскольку полностью исключить контакт домашней кошки или собаки с переносчиком вируса бешенства невозможно, необходимо позаботиться о защите наших питомцев.

Комплексную прививку, включающую, в частности, вакцинацию против бешенства, нужно спланировать так, чтобы организм домашнего животного успел — сформировать иммунный ответ — оптимально минимум за две недели до планируемого выезда за город. Но также важно помнить: перед прививкой нужно провести дегельминтизацию — прогнать глистов.

Пожиратели иммунитета

Так можно охарактеризовать «роль» глистов в организме. Токсичные вещества, которые они выделяют в процессе собственной жизнедеятельности, буквально отравляют жизнь хозяину — кошке или собаке. Причем многое зависит от того, какие именно паразиты попали в организм животного при контакте с зараженными соплеменниками на улице, обнюхивании экскрементов во время прогулки или пришли на вашей собственной обуви. Читать далее

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