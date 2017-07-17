Калейдоскоп

Правила проведения конкурса «Битва пользователей»

Наименование конкурса, цель, площадки проведения конкурса.
17 июля 2017 в 15:42
  • Правила проведения конкурса «Битва пользователей»

Настоящий конкурс «Битва пользователей» (далее — Конкурс) является Конкурсом, направленным на повышение знания бренда Дизель Опти у целевой аудитории, создание эмоциональной связи между брендом Дизель Опти и ралли «Шелковый путь», а также розыгрыш приза «Сертификат на экспедицию по Камчатскому краю».

Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. Настоящий Конкурс проводится Оператором Конкурса по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящем Конкурсе обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих Правил.

Площадки проведения Конкурса: сайт vk.com/natgeoru и https://www.facebook.com/NatGeoMagazineRU/, далее по тексту — «Сайты Конкурса»).

2. Информация об Организаторе Конкурса

2.1 Организатором Акции является ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» (далее — Организатор).

Сведения об Организаторе Акции.

Реквизиты:

Наименование: ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп»

Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, строение 1

ОГРН: 1107746733160

ИНН: 7705927284

КПП: 770401001

Банк: ПАО «Промсвязьбанк»

Расчетный счет: 40702810400000076242

Корреспондентский счет: 30101810400000000555

БИК: 044525555

3. Сроки проведения Конкурса

3.1 Общий срок проведения Конкурса — c 17 июля (с 15:00 по Московскому времени) по 30 июля 2017 года (до 00−00 часов московского времени).

3.2 Даты публикации фото заданий:

17 июля 2017 года

19 июля 2017 года

21 июля 2017 года

3.3 Подведение итогов Конкурса — 31 июля по 06 августа 2017 года.

3.4 Сроки выдачи призов — до 8 августа 2017 года.

4. Порядок участия в Конкурсе Читать далее

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