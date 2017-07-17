Правила проведения конкурса «Битва пользователей»
Настоящий конкурс «Битва пользователей» (далее — Конкурс) является Конкурсом, направленным на повышение знания бренда Дизель Опти у целевой аудитории, создание эмоциональной связи между брендом Дизель Опти и ралли «Шелковый путь», а также розыгрыш приза «Сертификат на экспедицию по Камчатскому краю».
Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. Настоящий Конкурс проводится Оператором Конкурса по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящем Конкурсе обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих Правил.
Площадки проведения Конкурса: сайт vk.com/natgeoru и https://www.facebook.com/NatGeoMagazineRU/, далее по тексту — «Сайты Конкурса»).
2. Информация об Организаторе Конкурса
2.1 Организатором Акции является ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» (далее — Организатор).
Сведения об Организаторе Акции.
Реквизиты:
Наименование: ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп»
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, строение 1
ОГРН: 1107746733160
ИНН: 7705927284
КПП: 770401001
Банк: ПАО «Промсвязьбанк»
Расчетный счет: 40702810400000076242
Корреспондентский счет: 30101810400000000555
БИК: 044525555
3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Общий срок проведения Конкурса — c 17 июля (с 15:00 по Московскому времени) по 30 июля 2017 года (до 00−00 часов московского времени).
3.2 Даты публикации фото заданий:
17 июля 2017 года
19 июля 2017 года
21 июля 2017 года
3.3 Подведение итогов Конкурса — 31 июля по 06 августа 2017 года.
3.4 Сроки выдачи призов — до 8 августа 2017 года.
4. Порядок участия в Конкурсе Читать далее
4.1. В Конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ (далее по тексту — «Участники»).
4.2. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования для регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами.
4.3. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами. В Конкурсе запрещается принимать участие работникам Организатора, членам их семей и аффилированным с Организатором лицам, а также иным лицам, задействованным в проведении Конкурса.
4.4. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. Настоящий Конкурс проводится Оператором Конкурса по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящем Конкурсе обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих Правил.
4.5. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
4.6. Призовой фонд формируется за счет Организатора Конкурса. Участник не вносит платы за участие в Конкурсе.
4.7. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
4.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Организатор Конкурса вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.
4.10. Участник Конкурса имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством РФ. Участник Конкурса среди прочего имеет право получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса. Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или воздержаться от участия в Конкурсе. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). Для получения Приза Участник Конкурса обязан выполнить все требуемые от него в соответствии с настоящими Правилами действия.
4.11. Становясь участником Конкурса, физическое лицо соглашается, что в случае если физическое лицо становится победителем Конкурса, то Организатор Конкурса вправе публично объявить об этом в любой форме и любым способом, опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, а также интервью с таким победителем и уполномочивает Организатора Конкурса на такое публичное объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому участнику.
5. Содержание Конкурса
5.1. На Сайтах Конкурса, указанных в п. 1.3 настоящих правил, — vk.com/natgeoru и https://www.facebook.com/NatGeoMagazineRU/, будут размещены фотографии различных точек маршрута ралли «Шелковый путь». Задача Участника угадать на каком отрезке пути сделана фотография и указать название города, расположенного ближе всего к месту, где была сделана фотография. В Конкурсе будут публиковаться фотографии, которые были сделаны на пути следования ралли «Шелковый путь». Всего на Сайтах Конкурса будет опубликовано 3 фотографии: Фото из России, фото из Казахстана, фото из Китая.
5.2. Для того чтобы принять участие в конкурсе, Участнику необходимо выполнить следующие действия:
5.2.1 Сделать репост фотографии, которая будет загружена Организатором на Сайты Конкурса в социальныt сети (Facebook или Vkontakte) и дать ответ на вопрос: «На каком отрезке маршрута ралли «Шелковый путь» было сделано фото и какой город находится рядом с местом, в котором была сделана фотография»;
5.2.2 При ответе на вопрос указать хештеги: #дизельопти, #неподведет, #проверено, #шелковыйпуть;
5.3 Участник конкурса может сделать репост любой из 3 фотографий любое количество раз, которые будут загружены на Сайты конкурса в период проведения Конкурса, согласно пункту 5.1 настоящих Правил.
5.4. Победителем Конкурса становится Участник, чей репост содержит верный ответ на вопрос, указанный в пункте 5.2.1, выполняет пункт 5.2.2 настоящих Правил и соберет максимальное количество «лайков». В случае, если Участники набрали одинаковое количество «лайков», побеждает Участник, чей репост был сделан раньше по дате публикации его поста.
5.5 «Лайки» за репосты не суммируются.
6. Призовой фонд и порядок определения победителей
6.1. Призовой фонд Конкурса:
6.1.1 Призовой фонд Конкурса образован исключительно за счет средств Организатора Конкурса
6.1.2 Призовой фонд конкурса состоит из 1 Главного приза
6.1.3 Главный приз — «Сертификат на экспедицию по Камчатскому краю» на 2 персоны
Период поездки 14.08.2017 — 19.08.2017 (5 ночей). В сертификат входят:
• Оплата проезда 2 персоны (самолет/поезд) из городов областных центров до Москвы и обратно (проезд до областного центра оплачивается Участником самостоятельно),
• оплата проезда (самолет) на 2 персоны в экономическом классе по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский и Петропавловск-Камчатский — Москва
• Проживание в отеле в г. Петропавловск-Камчатский не ниже чем 2* в двухместном номере, 5 ночей, включая питание и экскурсии согласно плану поездки:
ДЕНЬ 1
16.00 Регистрация на рейс
18.00 Перелет Москва — Петропавловск-Камчатский
ДЕНЬ 2
10.00 Встреча в аэропорту, распределение экипажей по автомобилям
11.10 Переезд до гостиницы
12.00 Заселение
12.35 Обед в гостинице
13.30 Послеобеденный отдых
16.00 Знакомство с городом Петропавловск -Камчатский, смотровая площадка
20.00 Ужин в ресторане
21.00 Переезд в гостиницу, отдых
ДЕНЬ 3
08:00 Завтрак в гостинице. Утренний брифинг
09:00 Дорога по внедорожному маршруту Петропавловск -Опалинские термальные источники. По пути проезжаем кальдеру вулкана Горелый, посещаем кекуры
13.00 Обед на маршруте
14.00 Внедорожный маршрут (фотоссесии)
21.00 Прибытие на Опалинские термальные источники
21.00 Ночевка в палаточном лагере
21.30 Ужин, купание в горячих источниках
ДЕНЬ 4
09.00 Завтрак в лагере
10.00 Внедорожный маршруту Опалинские источники — вулкан Мутновский. Рыбалка на реке Опала, наблюдение за медведями
13.30 Обед на маршруте
14.30 Внедорожный маршрут до подножия вулкана Мутновский, посещение мини долины гейзеров
19.30 Прибытие в палаточный лагерь, расселение по палаткам
20.30 Ужин. Вечерний брифинг
ДЕНЬ 5
08.00 Завтрак в лагере
11.00 Перелет на вертолете на озеро Курильское
12.50 Экскурсия НИРО, наблюдение за медведями, обед
14.50 Прибытие в лагерь
16.30 Ужин
17.30 Переезд по гравийной дороге в п. Паратунка
20.00 Прибытие на базу отдыха
20.30 Заселение в гостиницу
21.00 Ужин, купание в бассейне с термальной водой
ДЕНЬ 6
08.00 Завтрак
09.00 Переезд п. Паратунка — аэропорт Елизово
10.30 Регистрация на рейс
12.45 Вылет
трансфер Аэропорт Петропавловск-Камчатский — отель — Аэропорт Петропавловск-Камчатский;
6.2. Организатор Конкурса информирует Участников Конкурса о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).
Призы (выигрыши), полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей), не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению к Участнику, получившему Главный приз. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также уведомлен о том, что НДФЛ с денежной части приза, предусмотренной пунктом 6.1 Правил, удерживается и перечисляется в бюджет Организатором Конкурса.
7. Порядок определения победителя
7.1. Призовое место зависит от количества набранных «лайков» за репост фотографии сделанный Участником в период проведения конкурса, указанный в п. 4. настоящих Правил.
7.2 Участник, соответствующий требованиям, указанным в п. 5.1−5.4 настоящих Правил, принявший участие в конкурсе, и набравший самое большое количество «лайков» за конкурсную работу становится победителем, и получает приз, указанный в п. 6.1.
7.3 Организатор конкурса не выдает Победителю денежный эквивалент приза.
7.4 Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8. Требования к конкурсным работам
8.1. К участию в Конкурсе не принимаются работы:
— не удовлетворяющие требованиям конкурсного задания;
— пропагандирующие жестокость и насилие;
— содержащие призывы к осуществлению террористической или иной противоправной деятельности, или публично оправдывающие терроризм и / или иную противоправную деятельность;
— оскорбляющие религиозные чувства верующих, а также нарушающие иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности;
— авторские права, на которые принадлежат другому лицу, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих лиц;
— содержащие информацию, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
— тексты Конкурсных работ должны быть сделаны самим Участником или принадлежать Участнику.
8.2. Конкурсные работы, не соответствующие условиям, перечисленным в п. 8.1. настоящих Правил, будут удаляться Организатором.
8.3. Участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса работы для участия в аналогичных конкурсах. В противном случае Участник теряет право на получение приза.
8.4. Участник гарантирует, что при создании конкурсной работы соблюдены права третьих лиц и несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия.
8.5. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии работы настоящим правилам по своему усмотрению.
9. Порядок подведения итогов и уведомления победителя
9.1 Период подведения итогов конкурса с 31 июля — по 06 августа 2017 года.
9.2. 07 августа 2017 года на Сайтах Конкурса будет объявлено имя победителей.
9.3. Организатор информирует победителей о выигрыше Приза посредством социальной сети, через которую он участвовал в конкурсе, не позднее 2 (двух) календарных дней по окончании периода подведения итогов, указанного в п. 3.1 — 3.3. настоящих Правил. Страница в социальной сети победителя должен быть реальной и содержать информацию о победителе. Победитель несет ответственность за реальность страницы в социальной сети, если Организатор конкурса заподозрит участника в поддельной странице социальной сети, то он вправе отказать победителю в призе.
9.4. Для получения Приза победитель должен предоставить Организатору:
— сканкопию документа, подтверждающего личность, для проверки соблюдения им п. 4.1−4.9 настоящих Правил.;
— номер мобильного телефона и адрес электронной почты, по которому Организатор Акции может связаться с Победителем;
— иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для предоставления призов Акции Победителям.
Данные Участника Конкурса при Авторизации должны совпадать с данными, предоставляемыми для получения приза
Ответственность за корректность предоставляемой информации и документов несет Победитель.
9.4. Если претендентом на приз не соблюден хотя бы один из пунктов, указанных в п. 4.1−4.9, настоящих Правил, право на Главный Приз переходит следующему по количеству лайков претенденту.
9.7. В случае если с победителем Приза не удается связаться в течение 5 календарных дней с момента окончания периода подведения итогов Конкурса, его приз переходит к следующему по количеству лайков Участнику Конкурса.
9.8. Обязанность Организатора по предоставлению приза Участнику ограничена составом приза, указанным в настоящих Правилах (п. 6.1.).
9.9. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение Участником Конкурса требований по предоставлению информации для получения приза, возложенных на них настоящими Правилами Конкурса, подписанию документов, необходимых для получения приза Конкурса, а также действий, направленных на получение приза Конкурса. Организатор Конкурса не несет также ответственности за исполнение Участником действующего законодательства РФ.
10. Порядок получения призов
10.1. Выдача приза Победителю осуществляется 08 августа по 09 августа 2017 года по адресу: 127018, Москва, ул. Полковая д. 3, стр. 1
10.2. Победитель обязуются предоставить Организатору, в дополнительно согласованные с ним сроки, необходимые документы и информацию для оформления ж/д-авиа-билетов, ваучера на проживание и иных документов для поездки в Петропавловск-Камчатский (паспорт или копию паспорта). Победитель несет ответственность за корректность предоставленной информации и документов, а также за своевременность их предоставления Организатору.
10.3. После предоставления и проверки паспортных данных, других документов и информации, предоставленных победителем в соответствии с п. 9.4. настоящих Правил, победитель настоящего конкурса может получить приз.
10.4. Победитель, не востребовавший свой приз в течение срока, установленного настоящими Правилами для его получения, а также отказавшийся от приза, теряет на него право.
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10.6. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Правил Конкурса. Приз не может быть востребован участником повторно.
10.7. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная компенсация по любому из призов. Замена призов на денежный эквивалент не производится.
11. Порядок использования персональных данных
11.1. Факт принятия участия Участников в Конкурсе является согласием на обработку персональных данных Организатором в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством, исполнение Организатором обязанностей налогового агента. Изображения, материалы и произведения, созданные в рамках Конкурса, а также фото, видеоматериалы и интервью с победителями Конкурса могут быть использованы в рекламных материалах Организатором Конкурса».
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором, установлен и ограничивается настоящими Правилами.
11.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных, данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
11.5. Организатор Мероприятия имеет право:
• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных законодательством;
• осуществлять обработку персональных данных субъектов без наличия согласия на обработку персональных данных, в случаях предусмотренных законодательством;
11.6. Согласие Участника Конкурса на обработку предоставляемых им данных получает Организатор Конкурса и Уполномоченное Лицо Организатора — Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпромнефть-Центр» (ОГРН — 1027739602824, ИНН — 7709359770), расположенное по адресу: 117588, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 13, корп.2. Целью обработки предоставляемых Участником данных является использование этих данных с целью определения победителей Конкурса и вручения им призов, а также для рекламных мероприятий по данному Конкурсу, включая публикацию результатов Конкурса.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения настоящего Мероприятия.
11.8. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные
11.9. Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и снимать видео с участием Победителей с письменного согласия Победителя для использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе в сети Интернет (для сайтов партнеров — www.gpnbonus.ru), радио и телевидения, а также для изготовления рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения.
12. Права, обязанности и ответственность Организатора
12.1 Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение Конкурса полностью или в части в течение первой половины срока его проведения в соответствии с законодательством РФ и нести все предусмотренные права и обязанности по вручению призов, победители которых были определены до отмены Конкурса. Об отмене Конкурса Организатор уведомляет Участников путем размещения уведомления.
12.2 Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, в том числе во множественных регистрациях и прочих манипуляциях, повлекших за собой материальные, моральные и прочие негативные последствия.
Организатор имеет право в любое время отказать любому Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и исключить из рассмотрения результатов данного Участника при подведении итого по своему усмотрению и без объяснения причин, если, по мнению Организатора, такой Участник нарушил требования Правил проведения Конкурса. В случае подобного отказа Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений и не высылать никаких уведомлений.
Организатор имеет право в случае необходимости требовать у Победителей информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы данных в соответствии с действующим законодательством РФ.
Организатор не несет ответственности за:
Неполучение Участником уведомлений по причине технических проблем с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при проведении Конкурса.
Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями или условий участия в Конкурсе.
За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие невозможность получения приза;
За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора;
За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации;
Организатор не является ответственным перед Победителями за оказание им в рамках полученных призов туристических услуг и услуг по перевозкам;
Организатор не несет никакой ответственности в случае причинения вреда здоровью Победителя (сопровождающему его лицу) или ущерба имуществу победителя (сопровождающего его лица) во время поездки;
Организатор также не несет никакой ответственности в случае невозможности совершения Победителем (сопровождающим его лицом) поездки в виду отсутствия всех необходимых документов (действующий паспорт и др.), несвоевременного прибытия победителем (сопровождающим его лицом) к месту вылета, пропуск рейсов
13. Дополнительные условия
13.1.Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
13.2. Участники конкурса обязуются использовать фотографии точек маршрута ралли «Шелковый путь», размещенные на страницах конкурса vk.com/natgeoru и https://www.facebook.com/NatGeoMagazineRU/ исключительно в целях участия в настоящем Конкурсе, и несут ответственность за нарушение авторских прав в соответствии с законодательством РФ.
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