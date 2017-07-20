Что посмотреть в Новосибирске?
Новосибирск — третий по численности населения город России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это один из деловых, культурных и транспортных центров Сибири.
Город привлекает туристов: кто-то желает посмотреть на его достопримечательности, а для кого-то он — промежуточный пункт маршрута к Алтайским горам или Томску (старейшему городу Сибири). Что бы ни привело вас сюда, будьте уверены: в этом городе всегда найдется, чему посвятить досуг.
На что посмотреть?
Скорее всего, в Новосибирск вы прибудете на самолете, однако, располагая временем, посетите железнодорожный вокзал, рядом с которым находится музей истории Западно-Сибирской железной дороги. Неподалеку от вокзала на вечной стоянке разместился локомотив ФД21−3000 — «Лучший паровоз Советского Союза», машинистом которого был Герой Социалистического труда Н. А. Лунин.
Одна из визитных карточек города — метромост над Обью, считающийся самым протяженным в мире (ширина речного русла в этом месте — около 900 метров). На северном берегу, неподалеку от набережной, находится первое каменное здание Новосибирска — собор Александра Невского. Этот храм немногим младше города: он был освящен в 1899 году, спустя всего 6 лет после возникновения Ново-Николаевска (предшественника Новосибирска). Около собора начинается главная улица Новосибирска — семикилометровый Красный проспект, одна из самых длинных улиц мира.
Найдите время посетить Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — крупнейший театр в России, считающийся памятником федерального значения.
Ценителям архитектуры будет любопытно взглянуть на бывший Городской торговый корпус, построенный 106 лет назад. Ныне в его стенах разместился Новосибирский областной краеведческий музей. Это здание, вместе с театром оперы и балета, составляет ансамбль главной площади города — площади Ленина.
Советуем посетить Новосибирский зоопарк, в коллекции которого — более 700 видов животных и Центральный сибирский ботанический сад — крупнейший в азиатской части России (его площадь — более 1000 га).
Чем заняться в городе?
Azimut Отель Сибирь при поддержке партнёров организует экскурсии для гостей города, в которые входят, например, экскурсия в Академгородок, посещение ботанического сада, визит в Центральный Сибирский геологический музей или Музей археологии и этнографии.
Опытные гиды охотно проведут обзорные экскурсии по Новосибирску, поход в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Кроме того, сотрудники отеля помогут организовать музыкальный вечер в стенах отеля, пригласив артистов из филармонии.
Летом можно покататься на теплоходе (речная прогулка занимает не меньше часа), и полюбоваться панорамами города с колеса обозрения на площадке Большого Планетария.
С конца апреля по октябрь инструкторы из местного клуба парапланеристов приглашают в полеты на параплане и воздушном шаре (учтите, что эти развлечения зависят от погоды).
Зимой здесь открыты ледовые катки в центре города (10−15 минут пешком от отеля Azimut Отель Сибирь). Нет с собой коньков? Это не проблема: здесь всегда можно взять пару напрокат. С середины ноября в окрестностях города работают несколько горнолыжных баз, где можно арендовать сноуборд или горные лыжи и покорить склоны разной высоты.
Azimut Отель Сибирь составил список интересных мест Новосибирска, которые находятся в недалеко от отеля.
Краеведческий музей — Красный проспект, 23 — 15 минут пешком;
Художественный музей — Красный проспект, 20−25 минут пешком;
Музей истории Западно-Сибирской железной дороги — 7 минут пешком;
Театр Красный Факел — 5 минут;
Городской Центр истории Новосибирской книги — ул. Ленина, 30 минут пешком;
Памятник паровозу ФД 21−3000 — 2 минуты;
Скульптура «Место принятия решений» — 3 минуты;
Кинотеатр «Победа» — 10 минут;
Памятник М.И. Глинке — 10 минут;
Первомайский сквер — 10 минут;
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — 10 минут.
А вот список интересных мест в окрестностях города.
Водопад «Карпысак» — 40 км
В 1970-е годы в месте слияния рек Карпысак и Буготак был сооружён пруд длиной 900 метров, шириной 300 метров и глубиной -дo 4. Раньше здесь разводили карпов, сейчас сюда приезжают отдыхать горожане.
Искитимский Водопад — 96 км
Водопад уникален тем, что расположен в равнинной местности. Истоком его является глубокое озеро, когда-то бывшее каменноугольным карьером. Когда грунтовые воды стали его подмывать, работы остановились. Со временем подземные реки наполнили карьер до краев.
Поселок Колывань — 50 км
Это «сердце» одноименного района, находится у реки Чаус, являющейся частью бассейна Оби. От Новосибирска удален на 50 километров к северу.
С 1990 года Колывань входит в реестр исторических селений страны. Поселок считается одним из ключевых мест религии и культуры Новосибирской области, привлекающий паломников.
Среди примечательных объектов Колывани выделяются купеческие дома и старинные здания общественного назначения: дом Губина, являющийся сегодня школой музыки; дом Пастухов; почтово-телеграфное учреждение (оно, кстати, функционирует в априорном ключе и по сей день) с мемориальной доской на фасаде, свидетельствующей о визите в Колывань весной 1890 года Чехова; краеведческий музей, собор Александра Невского.
Святой Источник — 32 км
Находится в Искитимском районе Новосибирской области, в 500 метрах к востоку от поселка Ложок. Как утверждают, святой источник забил в 1940-х годах на месте расстрела заключенных Сиблага, в числе которых были священнослужители. Вода в источнике — кристально прозрачная. Молва наделила ее чудодейственными свойствами. Считается, что она святая и со временем не портится. Над источником построена небольшая деревянная часовенка.
Горный Алтай: Телецкое озеро и Бирюзовая Катунь — 600−700 км Телецкое озеро, расположенное на северо-востоке Алтайских гор, входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая».
Катунь — река в республике Алтай и Алтайском крае, один из притоков составляющая Оби. Берёт начало на южном склоне горы Белухи. Весьма живописно место слияния рек Бии и Катунь — «стрелка», где два русла объединяются в полноводную и широкую Обь. Две реки отличаются по цвету. Летом и осенью Катунь окрашена в зеленоватый и бирюзовый, а Бия — в белый и серый.
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