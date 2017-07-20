  • Что посмотреть в Новосибирске?
    Фото: Андрей Поляков
  • Что посмотреть в Новосибирске?
    Фото: Андрей Поляков
  • Что посмотреть в Новосибирске?
    Фото: Андрей Поляков
Калейдоскоп

Что посмотреть в Новосибирске?

Самый длинный метромост, самый большой театр, гепарды, лигры и паровоз-герой — вместе с Azimut Hotels рассказываем о главных достопримечательностях Новосибирска.
Партнерский материал
20 июля 2017 в 19:18
16

Новосибирск — третий по численности населения город России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это один из деловых, культурных и транспортных центров Сибири.

Город привлекает туристов: кто-то желает посмотреть на его достопримечательности, а для кого-то он — промежуточный пункт маршрута к Алтайским горам или Томску (старейшему городу Сибири). Что бы ни привело вас сюда, будьте уверены: в этом городе всегда найдется, чему посвятить досуг.

  • Что посмотреть в Новосибирске?
    Фото: Андрей Поляков

На что посмотреть?

Скорее всего, в Новосибирск вы прибудете на самолете, однако, располагая временем, посетите железнодорожный вокзал, рядом с которым находится музей истории Западно-Сибирской железной дороги. Неподалеку от вокзала на вечной стоянке разместился локомотив ФД21−3000 — «Лучший паровоз Советского Союза», машинистом которого был Герой Социалистического труда Н. А. Лунин.

Одна из визитных карточек города — метромост над Обью, считающийся самым протяженным в мире (ширина речного русла в этом месте — около 900 метров). На северном берегу, неподалеку от набережной, находится первое каменное здание Новосибирска — собор Александра Невского. Этот храм немногим младше города: он был освящен в 1899 году, спустя всего 6 лет после возникновения Ново-Николаевска (предшественника Новосибирска). Около собора начинается главная улица Новосибирска — семикилометровый Красный проспект, одна из самых длинных улиц мира.

  • Что посмотреть в Новосибирске?
    Фото: Котлубинский Александр

Найдите время посетить Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — крупнейший театр в России, считающийся памятником федерального значения.

Читать далее

Тоже интересно

В Новосибирске можно увидеть гигантских белок-летяг

Обсудить
СМИ2
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Тоже интересно
Люба из Сибири
Люба из Сибири
Маршрут на выходные
4 дня как целая жизнь
4 дня как целая жизнь