Как выбрать смартфон для путешествий
В самолете
Перелет не покажется утомительно-долгим и скучным, если заранее позаботититься о том, чем занять свое внимание в самолете.
Исполнить роль персональной системы развлечений на борту может смартфон — но для этого он должен обладать высокой производительностью, ярким дисплеем и обеспечивать хорошее качество звука. Немаловажен и объем памяти: в ней, наряду с вашими фото, контактами и полезными приложениями, хранятся игры и фильмы.
Изогнутый дисплей Samsung Galaxy S8 с разрешением Quad HD+ великолепно подходит для просмотра художественных фильмов и коротких видеороликов. Экран 5,8 дюймов занимает 80% передней панели смартфона — он значительно крупнее, чем у других смартфонов с аналогичными габаритами. Высокая плотность пикселей и весьма точная цветопередача делают картинку яркой и четкой.
Предпочитаете музыку фильмам? Samsung Galaxy S8 заменит аудиофилам плеер: переведите смартфон в «музыкальный» режим — включите музыку и наслаждайтесь ясным и прозрачным звучанием на всех частотах без посторонних шумов (вроде бесед попутчиков или шума двигателей).
Смотрите фильмы или сериалы, слушайте музыку, аудиокниги или подкасты, играйте или читайте на протяжении всего полета — поддержка карты памяти объемом до 256 ГБ позволит запастись увлекательным контентом на всю дорогу.
В городе
Обратите внимание на емкость аккумулятора смартфона и уровень его энергопотребления: найти в незнакомом городе розетку бывает непросто, а заряженный смартфон всегда должен быть под рукой.
Galaxy S8 может проработать 16 часов в режиме просмотра видео со включенным Wi-Fi — и до 20 часов в режиме разговора. Будьте уверены: батареи емкостью 3000 мА/ч хватит до самого вечера, даже если вы будете активно пользоваться всеми функциями смартфона.
Безопасный шопинг Читать далее
Даже если вы оставили кошелек в сейфе отеля, вам не придется лишать себя удовольствия от приятных покупок: выручат мобильные платежные сервисы Samsung.
Благодаря поддержке технологии NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission) смартфон Galaxy S8 может оплатить заказ в любом магазине или ресторане, где принимают карточки. Встроенные в смартфон сканеры сетчатки глаза и отпечатков пальцев надежно защитят доступ к вашим данным.
На природе
Основная 12-мегапиксельная камера Galaxy S8 с системой автофокуса Dual Pixel поможет создавать качественные фотографии при любых условиях — даже ночью или при съемке против света. Светосильный объектив и увеличенные до 1,4 мкм пиксели матрицы захватывают гораздо больше света, что делает возможным получение четких и детализированных фотографий. Селфи на фоне живописного пейзажа выйдет особенно удачным благодаря фронтальной камере разрешением 8 Мп со светосильным объективом и «умным» автофокусом.
Запечатлеть лучшие моменты путешествия на фото или видео вы сможете даже во время дождя или на пляже: смартфон выдержит даже 30-минутное погружение в пресную воду на глубину до 1,5 м.
Высокая производительность смартфона нужна не только любителям мобильных игр, но и деловым путешественникам. Надежным помощником в решении рабочих задач станет Galaxy S8, который обеспечивает отличную работу нескольких «тяжелых» программ одновременно, а большой размер дисплея облегчает работу с двумя документами, открытыми в разных окнах. Тем, кто не представляет работы без клавиатуры и мыши, пригодится компактная док-станция Samsung DevX: подключив к ней клавиатуру, мышь и монитор, вы превратите свой Galaxy S8 в полноценный настольный ПК.