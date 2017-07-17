  • Как выбрать смартфон для путешествий
  • Как выбрать смартфон для путешествий
  • Как выбрать смартфон для путешествий
Калейдоскоп

Как выбрать смартфон для путешествий

Смартфон сможет сделать каждый этап вашей поездки интереснее и удобнее. Рассказываем, на что заядлым путешественникам стоит обратить внимание при выборе мобильного устройства.
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17 июля 2017 в 17:41
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В самолете

Перелет не покажется утомительно-долгим и скучным, если заранее позаботититься о том, чем занять свое внимание в самолете.

Исполнить роль персональной системы развлечений на борту может смартфон — но для этого он должен обладать высокой производительностью, ярким дисплеем и обеспечивать хорошее качество звука. Немаловажен и объем памяти: в ней, наряду с вашими фото, контактами и полезными приложениями, хранятся игры и фильмы.

Изогнутый дисплей Samsung Galaxy S8 с разрешением Quad HD+ великолепно подходит для просмотра художественных фильмов и коротких видеороликов. Экран 5,8 дюймов занимает 80% передней панели смартфона — он значительно крупнее, чем у других смартфонов с аналогичными габаритами. Высокая плотность пикселей и весьма точная цветопередача делают картинку яркой и четкой.

Предпочитаете музыку фильмам? Samsung Galaxy S8 заменит аудиофилам плеер: переведите смартфон в «музыкальный» режим — включите музыку и наслаждайтесь ясным и прозрачным звучанием на всех частотах без посторонних шумов (вроде бесед попутчиков или шума двигателей).

Смотрите фильмы или сериалы, слушайте музыку, аудиокниги или подкасты, играйте или читайте на протяжении всего полета — поддержка карты памяти объемом до 256 ГБ позволит запастись увлекательным контентом на всю дорогу.

В городе

Обратите внимание на емкость аккумулятора смартфона и уровень его энергопотребления: найти в незнакомом городе розетку бывает непросто, а заряженный смартфон всегда должен быть под рукой.

Galaxy S8 может проработать 16 часов в режиме просмотра видео со включенным Wi-Fi — и до 20 часов в режиме разговора. Будьте уверены: батареи емкостью 3000 мА/ч хватит до самого вечера, даже если вы будете активно пользоваться всеми функциями смартфона.

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