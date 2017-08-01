Hyundai Motor Studio — культурный центр в Москве
Тонкий стеклянный фасад отделяет шумный Новый Арбат от светлых залов Hyundai Motor Studio — пространства, которое объединяет в себе дилерский центр, лекторий, концертный зал, картинную галерею, кафе и библиотеку.
Проектирование такого заведения — непростая задача для дизайнеров, но они справились с ней «на отлично». Уже с улицы хорошо заметна главная деталь интерьера — два лестничных марша, амфитеатром спускающиеся друг к другу со второго этажа. Их ступеньки служат сиденьями для зрителей, а небольшая площадка между ними — сценой. Здесь регулярно проходят музыкальные вечера и лекции. Темы — самые разные: от биографии Моцарта (в изложении для самых маленьких посетителей центра) до практических советов автолюбителям (например, секреты городской парковки).
Пресс-конференция, прошедшая здесь 4 июля 2017 года, была посвящена достижениям компании за минувшее полугодие. Согласно статистике, за этот срок 70 588 новых автомобилей Hyundai нашли своих владельцев. За один только июнь компания реализовала 14 673 машины. Во многом такого впечатляющего результата удалось достигнуть за счет продаж второго поколения Hyundai Solaris — бестселлера марки на российском рынке, представленного в феврале 2017 года.
Завсегдатаи Motor Studio видятся здесь на презентациях новых моделей Hyundai, а члены их семейств коротают время за чашкой капуччино и посещают проходящие здесь выставки (например, недавнюю экспозицию «Есть что вспомнить» с арт-объектами из элементов автомобилей).
Здесь также открыта библиотека, в коллекции которой — книги об истории музыки, кино, литературы, живописи и кулинарии. Несколько полок отведены под книги о Южной Корее — родине бренда Hyundai.
На втором этаже Hyundai Motor Studio расположилась зона, посвященная спортивным достижениям и спонсорским проектам бренда. Здесь посетители центра могут взглянуть на спортивный болид Hyundai I20 WRC, а также на линейку одежды и аксессуаров Hyundai Motorsport. Здесь же, на большом экране, можно увидеть болид Hyundai «в действии».
Найти Hyundai Motor Studio можно по адресу: Москва, улица Новый Арбат 21, строение 1.
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Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00