Спортивный и многогранный: новый Audi Q5
«Audi Q5 первого поколения на протяжении многих лет был самым продаваемым кроссовером в своем классе. Создание достойного преемника было непростой задачей, но именно поэтому новинка и получилась поистине впечатляющей, — отмечает Руперт Штадлер, председатель Правления AUDI AG. — Audi Q5 второго поколения позволяет поднять планку на новую высоту. К числу самых значительных инноваций относится полный привод quattro с технологией ultra, высокоэффективные двигатели, пневматическая подвеска с регулируемым демпфированием и полный набор информационно-развлекательных функций и ассистирующих систем».
Новый кроссовер Audi выглядит подтянуто и спортивно. Скульптурно проработанная решетка радиатора Singleframe с четким обрамлением занимает центральное место на плоской, но выверенной с точки зрения аэродинамики передней части автомобиля. Автомобиль может оснащаться светодиодными или матричными светодиодными (Audi Matrix LED) фарами с динамическими указателями поворота.
Облик
Выразительные изгибы четкой поясной линии кузова формируют облик боковой части автомобиля. Развитые очертания колесных арок намекают на наличие полного привода quattro. Спортивный облик нового Audi Q5 дополняет постепенно сужающаяся и низко расположенная зона остекления. Горизонтальные линии передней и задней части автомобиля создают ощущение устойчивости и визуально его расширяют. В качестве опции задние фонари могут быть дополнены динамическими указателями поворота. Дверь багажного отделения заходит на поверхность задних стоек крыши — это еще одно решение, характерное для моделей Audi Q5. Вставка диффузора объединена с насадками выхлопных труб.
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Для нового Audi Q5 предлагается 11 цветов окраски кузова, а также 5 обновленных вариантов оснащения: Sport и Design, спортивный пакет S line, Audi design selection и пакет внешней отделки S line. Каждый из них придает автомобилю индивидуальные черты. В исполнении Design контрастные серые элементы подчеркивают уверенность характера нового кроссовера, а в Sport все детали внешней отделки полностью окрашиваются в цвет кузова.
Масса и габариты
Практически все габаритные размеры нового Audi Q5 были увеличены по сравнению с предыдущим поколением. Длина автомобиля составляет 4,66 м, ширина — 1,89 м, высота — 1,66 м, а колесная база — 2,82 м. При этом инженерам удалось добиться снижения массы автомобиля: в зависимости от версии двигателя разница в массе по сравнению с предшественником может достигать 90 кг. Облегчение конструкции кузова обусловлено использованием продуманного сочетания высокопрочных сортов стали и алюминия.
Новый Audi Q5 также обладает лучшими в своем классе аэродинамическими показателями. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,30 версий с четырехцилиндровыми двигателями достигнут за счет оптимизации аэродинамики крыши. Благодаря низкому уровню шума от потока набегающего воздуха и отличной защите от вибраций новый кроссовер Audi обеспечивает водителю и пассажирам максимальный акустический комфорт.
Интерьер
В салоне нового автомобиля могут с комфортом разместиться пять человек. Audi Q5 превосходит предшествующую и конкурирующие модели по всем основным габаритным размерам. Горизонтальная архитектура интерьера создает ощущение простора и комфорта. По всей ширине панели приборов проходит объемная декоративная планка. Новая концепция пакетов оснащения предлагает клиентам широкий выбор цветовых решений и материалов.
Новый высокоэффективный климат-контроль доступен в двух вариантах. Многофункциональный трехспицевый руль, доступный в базовой комплектации, может быть оснащен функцией обогрева. Великолепен и набор опций для сидений — предлагается даже пневмомассаж. В темноте опциональная контурная подсветка (стандартное оснащение для пакета Audi design selection), создает особую атмосферу в салоне, причем возможен выбор из 30 различных вариантов ее цвета. Качество отделки нового Audi Q5 удовлетворит даже самых взыскательных покупателей.
Спинка заднего сиденья разделена на три секции. В качестве опции предлагается возможность продольной регулировки положения заднего сиденья и угла наклона его спинки. В зависимости от положения заднего сиденья объем багажного отделения составляет от 550 до 610 л — это на 10 л больше, чем у предыдущего поколения модели. Когда сиденье заднего ряда полностью сложено, вместимость багажника возрастает до 1550 л. Погрузка и выгрузка багажа упрощена благодаря таким продуманным решениям, как складывающийся коврик и опциональный сенсор, обеспечивающий бесконтактное управление электроприводом двери багажного отделения. Дополнительный комфорт обеспечивает предлагаемая на заказ адаптивная пневматическая подвеска, позволяющая уменьшить дорожный просвет.
Управление
Управление всеми системами и функциями нового кроссовера Audi обеспечено на интуитивно понятном уровне. Среди трех новых решений — виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, предлагаемая в качестве опции, выводит изображение на 12,3-дюймовый дисплей высокого разрешения. Водитель может выбирать один из двух режимов представления информации. В классическом режиме формируется изображение крупных круглых шкал приборов, доступен также режим, в котором основное место на панели приборов занимает окно навигационной карты или различные меню функций. Еще одна опция — проекционный дисплей — выводит основные данные на лобовое стекло перед глазами водителя.
Основным органом управления всеми функциями служит система MMI на центральной консоли. Топовая информационно-развлекательная система MMI navigation plus оснащена многопозиционным селектором с сенсорной панелью MMI touch и дисплеем диагональю 8,3 дюйма. Селектор MMI touch может распознавать рукописные символы, а также жесты, знакомые по устройствам потребительской электроники, например, масштабирование движениями пальцев.
Схема управления MMI основана на иерархии, применяемой в современных смартфонах. Она предусматривает такие функции, как интеллектуальный поиск по произвольному фрагменту текста. Новая система голосового управления распознает команды в форме повседневных речевых оборотов. Управление информационно-развлекательными системами нового Audi Q5 может осуществляться и с помощью многофункционального руля с расширенным набором функций. Опционально автомобиль может также оснащаться проекционным дисплеем, который отображает на лобовом стекле всю необходимую информацию, включая данные ассистирующих систем.
Навигация
Как и модели Audi Q7 и Audi A4, новый Audi Q5 оснащается персональным самообучающимся ассистентом маршрута. После его активации навигационная система отслеживает маршруты и пункты назначения, которые обычно выбирает водитель, и соотносит их с текущим местоположением автомобиля.
В активированном состоянии она подстраивается под привычки водителя и предлагает ему оптимальный маршрут движения для следующей поездки, причем делает это даже при выключенной функции ведения по маршруту. Навигационная система учитывает три наиболее вероятных пункта назначения, время прибытия и текущую интенсивность дорожного движения. Например, она может предложить включить навигацию для ознакомления с альтернативными маршрутами, но решение об ее активации принимает водитель. Он также может удалить все занесенные в память пункты назначения. Если функция отключена, система не сохраняет информацию в памяти и не учитывает удаленные пункты назначения или пройденные маршруты.
Связь
В состав навигационной системы MMI navigation plus входит модуль Audi connect с технологией LTE и точкой доступа Wi-Fi, что позволяет подключить к интернету до восьми мобильных устройств. Модуль Audi connect обеспечивает удобное использование сервисов Audi connect.
Бесплатное приложение Audi MMI connect гарантирует надежное сопряжение автомобиля со смартфоном или смарт-часами и предоставляет доступ к разнообразным сервисам.
Модули
Audi phone box позволяет подключать смартфоны к бортовой антенне для оптимального приема сигнала и осуществлять индукционную зарядку по стандарту Qi. Аудиосистема Bang & Olufsen Sound System с инновационной технологией трехмерного звука предлагает новое измерение при формировании звуковой сцены — вертикальное. Audi smartphone interface позволяет использовать в новом Audi Q5 технологии Apple Car Play и Android Auto.
Безопасность
По количеству высокотехнологичных ассистирующих систем новой модели Audi Q5 нет равных в сегменте. Интеллектуальное взаимодействие различных функций позволяет сделать очередной шаг к автопилотированию. Ассистирующие системы объединены в 2 пакета: City (Город) и Parking (Парковка).
В медленном транспортном потоке рулевое управление автомобилем может взять на себя адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках.
Ассистент контроля поперечного движения, система предупреждения при открывании двери, являются новыми решениями, обеспечивающими максимальную защиту водителя и пассажиров. Аналогичной цели служат превентивные системы безопасности. Система Audi pre sense city, которая предупреждает водителя о пешеходах и других транспортных средствах и в рамках своих возможностей может осуществить автоматическое экстренное торможение. Перечень ассистирующих систем дополняется системой автоматической парковки и ассистентом предотвращения самопроизвольного движения.
Двигатель
На российском рынке для новой модели Audi Q5 доступен с мощным и экономичным силовым агрегатом: 2.0 TFSI. Его отдача была увеличена, а расход топлива при этом значительно снижен.
Он сочетает в себе отличную производительность и низкий расход топлива. Усовершенствованный силовой агрегат 2.0 TFSI развивает 249л. с. и обеспечивает расход 6,8 л бензина на 100 км пути, что соответствует выбросу CO2 154 г/км.
Трансмиссия
Семиступенчатая трансмиссия S tronic была разработана непосредственно для нового кроссовера Audi. Она оснащена функцией движения накатом, способствующей экономии топлива. Управление трансмиссией осуществляется при помощи селектора коробки передач или подрулевых переключателей. В обоих случаях управляющие сигналы передаются без механических связей — по проводам.
Новая система полного привода quattro с технологией ultra входит в стандартную комплектацию. Система отключает задний привод, когда его использование не требуется. При необходимости передача мощности на задние колеса возобновляется молниеносно. Новое решение повышает эффективность без ухудшения тяговых и динамических характеристик.
Функция перераспределения крутящего момента, позволяющая добиться отличной управляемости и маневренности, гарантирует удовольствие от динамичного, точного и контролируемого вождения.
Ходовая часть
Новый Audi Q5 обладает управляемостью, удачным образом объединившую противоречивые качества: спортивный характер и комфорт. Этого удалось добиться за счет новой пятирычажной подвески и электромеханического усилителя рулевого управления. В качестве опции предлагается система динамического рулевого управления, изменяющая передаточное число в зависимости от скорости движения и угла поворота руля.
Водитель также может выбрать один из двух вариантов жесткости пружин и настроек амортизаторов. Подвеска с регулируемыми амортизаторами обеспечивает разнообразные ходовые характеристики в широком диапазоне от комфортного до динамичного. Выбор осуществляется посредством системы Audi drive select. Помимо регулировки демпфирования, новая адаптивная пневматическая подвеска позволяет изменять высоту кузова по пяти фиксированным уровням.
Система Audi drive select, включенная в стандартную комплектацию, имеет доступ к различным модулям автомобиля и позволяет выбирать один из семи режимов движения. В Audi Q5 второго поколения предусмотрены два новых режима: lift/offroad (увеличенный дорожный просвет/внедорожный режим) и allroad (режим повышенной проходимости). Они подчеркивают внедорожный характер этой модели.
Новый кроссовер Audi в стандартной комплектации оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. В перечень оснащения Design и Sport входят 18-дюймовые диски, а в пакеты S line sport и Audi design selection — 19-дюймовые. На заказ доступны диски диаметром до 21 дюйма.
Сборка нового Audi Q5 осуществляется на недавно построенном заводе в Мексике. В дилерских центрах на территории Российской Федерации эта модель появилась весной 2017 года. Стартовая цена — от 2 980 000 рублей.