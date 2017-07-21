  • Спортивный и многогранный: новый Audi Q5
  • Спортивный и многогранный: новый Audi Q5
  • Спортивный и многогранный: новый Audi Q5
Калейдоскоп

Спортивный и многогранный: новый Audi Q5

Audi представляет еще одну успешную модель: в продаже появился Audi Q5 второго поколения. Кроссовер сочетает в себе спортивный характер, многофункциональность и широкие возможности трансформации салона.
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21 июля 2017 в 18:04
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«Audi Q5 первого поколения на протяжении многих лет был самым продаваемым кроссовером в своем классе. Создание достойного преемника было непростой задачей, но именно поэтому новинка и получилась поистине впечатляющей, — отмечает Руперт Штадлер, председатель Правления AUDI AG. — Audi Q5 второго поколения позволяет поднять планку на новую высоту. К числу самых значительных инноваций относится полный привод quattro с технологией ultra, высокоэффективные двигатели, пневматическая подвеска с регулируемым демпфированием и полный набор информационно-развлекательных функций и ассистирующих систем».

Новый кроссовер Audi выглядит подтянуто и спортивно. Скульптурно проработанная решетка радиатора Singleframe с четким обрамлением занимает центральное место на плоской, но выверенной с точки зрения аэродинамики передней части автомобиля. Автомобиль может оснащаться светодиодными или матричными светодиодными (Audi Matrix LED) фарами с динамическими указателями поворота.

Облик

Выразительные изгибы четкой поясной линии кузова формируют облик боковой части автомобиля. Развитые очертания колесных арок намекают на наличие полного привода quattro. Спортивный облик нового Audi Q5 дополняет постепенно сужающаяся и низко расположенная зона остекления. Горизонтальные линии передней и задней части автомобиля создают ощущение устойчивости и визуально его расширяют. В качестве опции задние фонари могут быть дополнены динамическими указателями поворота. Дверь багажного отделения заходит на поверхность задних стоек крыши — это еще одно решение, характерное для моделей Audi Q5. Вставка диффузора объединена с насадками выхлопных труб.

  • Спортивный и многогранный: новый Audi Q5
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