  • Фореста Фестиваль Парк — уютный семейный отель в Подмосковье
    Фото: Фореста Фестиваль Парк
  • Фореста Фестиваль Парк — уютный семейный отель в Подмосковье
    Фото: Фореста Фестиваль Парк
  • Фореста Фестиваль Парк — уютный семейный отель в Подмосковье
    Фото: Фореста Фестиваль Парк
  • Фореста Фестиваль Парк — уютный семейный отель в Подмосковье
    Фото: Фореста Фестиваль Парк
Калейдоскоп

Фореста Фестиваль Парк — уютный семейный отель в Подмосковье

Всего в 40 минутах от Москвы, в окружении лесистых холмов, расположился загородный отель — Фореста Фестиваль Парк.
Партнерский материал
5 сентября 2017 в 17:05
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Собираетесь провести выходные вместе с семьей или отпраздновать с близкими важную дату? Отель «Фореста Фестиваль Парк» прекрасно подойдет для этого. Здесь можно провести торжество, выходные или целый отпуск. Каждый гость отеля найдет, чем заняться: в отеле есть SPA-комплекс, зоопарк, тир, мини-гольф, тренажёрный зал, спортивные площадки и подогреваемый летний бассейн, который находится прямо под открытым небом. Если вы — поклонник активного отдыха, непременно загляните на занятия по аквааэробике, водному поло или в пейнтбольный клуб.

Любителям спокойного досуга понравится уютный SPA-центр. Какую сауну вы предпочитаете — соляную или травяную? Здесь вы найдете и ту, и другую. Полностью расслабиться вы сможете на сеансах массажа и таласотерапии, позаботиться о красоте своей кожи — на сеансах пилинга, а в солярии — получить идеальный бронзовый загар. Лучшим завершением SPA-процедур станет чашка ароматного чая в фитобаре. Между прочим, вы можете подарить своим близким подарочные сертификаты на SPA-услуги с открытой датой. Это станет прекрасным сюрпризом: обладатель сертификата сможет приехать в подмосковный отель в любое удобное время и пройти сеанс в SPA-центре.

  • Фореста Фестиваль Парк — уютный семейный отель в Подмосковье
    Фото: Фореста Фестиваль Парк

Пообедать можно в летнем кафе «Веранда» или в одном из двух ресторанов: в «Сан-Ремо» ежедневно сервируют шведский стол, а в «Марко Поло» подают блюда европейской кухни — здесь же, кстати, по вечерам проходят концерты и шоу-программы. В конце дня загляните на костровую поляну: по вечерам здесь танцуют и поют песни под гитару.

В отеле могут разместиться до 500 человек. Кроме гостиничных номеров, отель «Фореста Фестиваль Парк» располагает отдельными деревянными коттеджами, а также современными и комфортабельными гостевыми домами «Фореста» и «Скобеево» (камин, джакузи и сауна сделают отдых в гостевом доме «Скобеево» особенным).

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