Фореста Фестиваль Парк — уютный семейный отель в Подмосковье
Собираетесь провести выходные вместе с семьей или отпраздновать с близкими важную дату? Отель «Фореста Фестиваль Парк» прекрасно подойдет для этого. Здесь можно провести торжество, выходные или целый отпуск. Каждый гость отеля найдет, чем заняться: в отеле есть SPA-комплекс, зоопарк, тир, мини-гольф, тренажёрный зал, спортивные площадки и подогреваемый летний бассейн, который находится прямо под открытым небом. Если вы — поклонник активного отдыха, непременно загляните на занятия по аквааэробике, водному поло или в пейнтбольный клуб.
Любителям спокойного досуга понравится уютный SPA-центр. Какую сауну вы предпочитаете — соляную или травяную? Здесь вы найдете и ту, и другую. Полностью расслабиться вы сможете на сеансах массажа и таласотерапии, позаботиться о красоте своей кожи — на сеансах пилинга, а в солярии — получить идеальный бронзовый загар. Лучшим завершением SPA-процедур станет чашка ароматного чая в фитобаре. Между прочим, вы можете подарить своим близким подарочные сертификаты на SPA-услуги с открытой датой. Это станет прекрасным сюрпризом: обладатель сертификата сможет приехать в подмосковный отель в любое удобное время и пройти сеанс в SPA-центре.
Пообедать можно в летнем кафе «Веранда» или в одном из двух ресторанов: в «Сан-Ремо» ежедневно сервируют шведский стол, а в «Марко Поло» подают блюда европейской кухни — здесь же, кстати, по вечерам проходят концерты и шоу-программы. В конце дня загляните на костровую поляну: по вечерам здесь танцуют и поют песни под гитару.
В отеле могут разместиться до 500 человек. Кроме гостиничных номеров, отель «Фореста Фестиваль Парк» располагает отдельными деревянными коттеджами, а также современными и комфортабельными гостевыми домами «Фореста» и «Скобеево» (камин, джакузи и сауна сделают отдых в гостевом доме «Скобеево» особенным).
Деловую конференцию или семинар можно провести в многофункциональном зале «Прага», где легко могут поместиться 200 человек, а в зале «Амстердам» — 180 человек. Для деловых переговоров в отеле есть 3 переговорные комнаты, каждая из которых рассчитана на 35 человек. Если вы планируете летний фуршет, вам не придется ломать голову над тем, как разместить 1000 гостей: все они поместятся под сводами шатра «Парус».
Отель идеально подойдет для семейного отдыха: юные постояльцы не будут тут скучать. Детей ждет команда аниматоров и всевозможные игры: от полосы препятствий в духе «Форт Боярд» до квестов, в котором роль декораций исполняет самая настоящая бронетехника. Научиться плавать, заняться рисованием или лепкой, погулять по зоопарку и покормить животных — целого дня не хватит, чтобы отдать должное всем развлечениям в отеле.
Те, кто предпочитает отдыхать вместе с семьей, наверняка оценят специальные предложения. В отеле действуют выгодные предложения для родителей с детьми. В предложение включено:
• занятия в бассейне;
• трехразовое питание;
• посещение детского клуба;
• бесплатный прокат велосипедов и самокатов;
• услуги аниматора и вечерняя дискотека.
А пока дети будут заняты своими делами, родители могут с пользой провести время в SPA-комплексе.