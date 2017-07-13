Путеводитель по Мальдивам от курорта Conrad
Ровно в тот момент, когда вы выходите из гидроплана на деревянный пирс, начинает сбывается ваша мечта. Ведь Мальдивы — тот самый желанный тропический рай с белоснежными пляжами, высокими пальмами и бирюзовым морем.
В электронном справочнике можно найти огромное количество полезной информации, при этом пользоваться им очень просто: нужно всего лишь выбрать цифру 1, 3 или 5 на сайте stayinspired.com или в приложении Conrad Concierge для мобильных устройств.
Цифры 1,3 и 5 означают количество часов, которое потребует то или иное занятие. К примеру, в список под цифрой 1 внесены напоминания начать день с полезного сока в баре Atoll, пройтись вокруг любого из двух островов, чтобы познакомиться с экзотической флорой и фауной, и обязательно изучить звездное небо — яркие созвездия Южного полушария и Млечный Путь можно наблюдать здесь почти каждый вечер.
Приверженцы здорового образа жизни оценят часовые занятия йогой и теннисом по утрам, другим же наверняка придутся по душе авторские коктейли во время happy hour. А как насчет того, чтобы научиться лазить по пальмам и раскалывать коксовый орех?
На аперитив и гастрономический ужин в первом в мире подводном ресторане Ithaa можно легко потратить 5 часов, наблюдая за грациозными обитателями морских глубин. Возможно столько же времени понадобится, чтобы продегустировать более 100 видов сыра со всего мира в Wine & Cheese Bar, пол которого сделан из черного вулканического песка. А может быть вам захочется совершить экскурсию в одну из местных деревень, чтобы познакомиться с островной культурой? Или провести весь день в спа-центре?
сайта или мобильного приложения.
Отель Conrad Maldives находится в живописном уголке Мальдивских островов и сочетает в себе целых три курорта на двух островах, соединенных между собой мостом. Острова окружены необычайно красивыми коралловыми рифами и живописными лагунами. К услугам постояльцев — любая из 150 вилл.
На курорте действуют два спа-центра, 12 ресторанов и баров, включая уникальный подводный ресторан Ithaa, дайвинг-центр с огромным выбором экскурсий и услуг, например, научные поездки с морскими биологами для изучения китовых акул, а также двухместная субмарина Nemo для погружений на глубину до 30 м и обширный домашний риф.
Узнать больше о курорте и забронировать виллу можно на официальном сайте Conrad Maldives.