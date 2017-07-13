  • Путеводитель по Мальдивам от курорта Conrad
  • Путеводитель по Мальдивам от курорта Conrad
  • Путеводитель по Мальдивам от курорта Conrad
  • Путеводитель по Мальдивам от курорта Conrad
Калейдоскоп

Путеводитель по Мальдивам от курорта Conrad

Нырнуть к китовой акуле, познакомиться с мальдивской кухней, прогуляться по рыбацкой деревушке или полюбоваться закатом на борту яхты — путеводитель от Conrad подскажет, чем заняться на тропическом архипелаге.
Партнерский материал
13 июля 2017 в 13:05
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Ровно в тот момент, когда вы выходите из гидроплана на деревянный пирс, начинает сбывается ваша мечта. Ведь Мальдивы — тот самый желанный тропический рай с белоснежными пляжами, высокими пальмами и бирюзовым морем.

  • Путеводитель по Мальдивам от курорта Conrad
Однако что здесь делать и чем занять себя во время отдыха? Для тех, кто не готов провести весь отпуск в праздном ничегонеделании на пляже, отель Conrad Maldives Rangali Island подготовил специальный гид по острову — Conrad 1/3/5/.

В электронном справочнике можно найти огромное количество полезной информации, при этом пользоваться им очень просто: нужно всего лишь выбрать цифру 1, 3 или 5 на сайте stayinspired.com или в приложении Conrad Concierge для мобильных устройств.

Цифры 1,3 и 5 означают количество часов, которое потребует то или иное занятие. К примеру, в список под цифрой 1 внесены напоминания начать день с полезного сока в баре Atoll, пройтись вокруг любого из двух островов, чтобы познакомиться с экзотической флорой и фауной, и обязательно изучить звездное небо — яркие созвездия Южного полушария и Млечный Путь можно наблюдать здесь почти каждый вечер.

Приверженцы здорового образа жизни оценят часовые занятия йогой и теннисом по утрам, другим же наверняка придутся по душе авторские коктейли во время happy hour. А как насчет того, чтобы научиться лазить по пальмам и раскалывать коксовый орех?

  • Путеводитель по Мальдивам от курорта Conrad
Если у вас в запасе 3 часа, смело отправляйтесь изучать коралловые рифы и нырять вместе с китовыми акулами. Другой вариант — совершить морскую экскурсию с биологами в поисках дельфинов, скатов-манта и черепах или полюбоваться закатом с бокалом шампанского в руках на борту яхты. Кулинары-любители могут попробовать свои силы в лепке пельменей и приготовлении китайской лапши под руководством именитого шеф-повара.

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