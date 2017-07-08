На берегу Финского залива появится новый pop-up отель от Volvo
Cross Country House является продолжением глобального проекта Volvo Cars под названием Get Away Lodge, в рамках которого прошедшей зимой любой желающий мог сделать паузу и восстановить жизненные силы в горном коттедже на севере Швеции. В феврале 2017 года коттедж можно было посетить по приглашению Volvo Cars, а в марте поселиться в него мог любой желающий, осуществив бронирование через интернет. Всем гостям на время отдыха предоставлялся новый вседорожник V90 Cross Country. Для продолжения проекта в России было выбрано красивейшее место на побережье Финского залива в 80 километрах от Санкт-Петербурга. Гости уникального pop-up отеля также получают в распоряжение V90 Cross Country — автомобиль для тех, кто ценит баланс между любимой работой и насыщенной личной жизнью.
«Наше исследование показывает, что по всему миру шесть из десяти человек хотят проводить больше времени на природе и свежем воздухе, а не в офисе. Две трети людей считают, что работа занимает слишком много времени в их жизни. Мы хотим побудить людей пересмотреть приоритеты и вернуться к своим забытым желаниям и увлечениям. Коттедж идеально вписался в место, куда можно вырваться на несколько дней из суеты мегаполиса, восстановить трудноуловимый баланс между работой и настоящей жизнью», — рассказывает Антон Свекольников, руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia.
Уединенный коттедж Cross Country House находится в сосновом лесу в двух минутах ходьбы от побережья. Гостей ждут две спальни, полностью оборудованная кухня и по-скандинавски современная и вместе с тем уютная гостиная с камином. Выбрать занятие на целый день не составит труда, в коттедже специально подготовлено необходимое оборудование для занятий йогой и скандинавской ходьбой. Прокатиться по берегу на велосипедах, почитать книгу Алана Уотса в гамаке или поразмышлять о жизни, гуляя по лесу, — каждый решает сам.
Круглосуточная консьерж-служба поможет составить план развлечений или решить любые возникающие вопросы. При желании гости Cross Country House смогут сесть за руль нового V90 Cross Country и отправиться в поездку по окрестностям или съездить в один из ресторанов с видом на Финский залив.
Начиная со второй половины июня и до середины августа гостями Cross Country House смогут стать журналисты и клиенты Volvo. Для широкой аудитории коттедж доступен для бронирования с 21 августа по 30 сентября. Подробная информация о проекте и возможностях бронирования Cross Country House — на официальном сайте Volvo Car Russia.