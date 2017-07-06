Taste of Moscow 2017: каждому по вкусу
Первый кулинарный фестиваль Taste прошел в 2004 году в Лондоне. Сегодня его география охватывает не просто разные города и страны, но и разные материки: от Парижа и Хельсинки до Кейптауна и Сиднея. В Москву Taste приезжает уже пятый год кряду, и фестиваль-2017 стал самым масштабным в своей российской истории.
Неофициальный девиз фестиваля — разнообразие, и это касается не только представленных там кулинарных изысков наподобие живых сыров, приморских устриц или мусса из авокадо. Попурри из красок и музыкальных стилей, шеф-повары и начинающие таланты, футуристического вида фото- и видеозоны, соседствующие с домашними пуфиками на зеленых лужайках — клише про место, где каждый найдет себе что-то по вкусу, в случае с Taste of Moscow служит наиболее точным определением.
В 2017 году на фестиваль приехали более 120 участников, за четыре дня накормивших и напоивших более 33 000 гостей. Вишенкой на торте Taste of Moscow 2017 стали кулинарные мастер-классы и презентации в зонах Electrolux, генерального партнера фестиваля. В процессе были задействованы лучшие повара, включая Массимилиано Монтиролли (ресторан Tutto Bene), Елену Савчук (бренд-шеф сети Lavkalavka), Дмитрия Снурницина (бренд-шеф Electrolux), Андрея Красова (Фаренгейт), Мирко Дзаго (Сыр) и многих других.
Традиционно большой успех имели мастер-классы для детей, которые прошли в специальной зоне Junior Chef’s Secrets.
Официальный сайт Taste of Moscow 2017
О генеральном партнере фестиваля Читать далее
Группа компаний Electrolux — мировой лидер по производству бытовой техники. В числе их продуктов: духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжные вентиляторы, холодильники, морозильные лари, винные шкафы, плиты, посудомоечные и стиральные машины, пылесосы, малую бытовую технику, бытовую химию, посуду и разнообразные, полезные аксессуары для приготовления пищи. Ежегодно компания реализовывает свыше 40 миллионов единиц продукции более чем в 150 странах мира.
Компания Electrolux Professional — мировой лидер по производству профессионального кухонного и прачечного оборудования. EP предлагает широкий ассортимент оборудования для профессиональной кухни: модульное тепловое оборудование, печи, посудомоечное оборудование, оборудование для предварительной обработки продуктов. Компания является одобренным и рекомендованным производителем для многих международных операторов HoReCa, среди которых гостиничные сети, сети ресторанов высокой кухни, рестораны быстрого обслуживания, кейтеринговые компании и многие другие.