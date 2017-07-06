  • Taste of Moscow 2017: каждому по вкусу
  • Taste of Moscow 2017: каждому по вкусу
  • Taste of Moscow 2017: каждому по вкусу
  • Taste of Moscow 2017: каждому по вкусу
Калейдоскоп

Taste of Moscow 2017: каждому по вкусу

Кулинарный фестиваль Taste of Moscow стал главным событием июня в гастрономической жизни российской столицы.
National Geographic Россия
6 июля 2017 в 11:44
4

Первый кулинарный фестиваль Taste прошел в 2004 году в Лондоне. Сегодня его география охватывает не просто разные города и страны, но и разные материки: от Парижа и Хельсинки до Кейптауна и Сиднея. В Москву Taste приезжает уже пятый год кряду, и фестиваль-2017 стал самым масштабным в своей российской истории.

Неофициальный девиз фестиваля — разнообразие, и это касается не только представленных там кулинарных изысков наподобие живых сыров, приморских устриц или мусса из авокадо. Попурри из красок и музыкальных стилей, шеф-повары и начинающие таланты, футуристического вида фото- и видеозоны, соседствующие с домашними пуфиками на зеленых лужайках — клише про место, где каждый найдет себе что-то по вкусу, в случае с Taste of Moscow служит наиболее точным определением.

В 2017 году на фестиваль приехали более 120 участников, за четыре дня накормивших и напоивших более 33 000 гостей. Вишенкой на торте Taste of Moscow 2017 стали кулинарные мастер-классы и презентации в зонах Electrolux, генерального партнера фестиваля. В процессе были задействованы лучшие повара, включая Массимилиано Монтиролли (ресторан Tutto Bene), Елену Савчук (бренд-шеф сети Lavkalavka), Дмитрия Снурницина (бренд-шеф Electrolux), Андрея Красова (Фаренгейт), Мирко Дзаго (Сыр) и многих других.

  • Taste of Moscow 2017: каждому по вкусу

Традиционно большой успех имели мастер-классы для детей, которые прошли в специальной зоне Junior Chef’s Secrets.

Официальный сайт Taste of Moscow 2017

О генеральном партнере фестиваля Читать далее

Тоже интересно

Что мы будем есть завтра: 4 экзотических плода, выращенных в Сибири

Обсудить
СМИ2
Тайна якутского ножа
Тайна якутского ножа
Тоже интересно
Главные блюда татарской кухни
Главные блюда татарской кухни
Совместный проект «NG-Россия» и BMW
Природа драйва
Природа драйва