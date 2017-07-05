Лучшая часть путешествия — пересадка в Стамбуле
Авиарейсы из России в города Северной и Южной Америки, Азии и Дальнего Востока занимают несколько часов, а иногда и пару суток. Нередко ко времени полета добавляется и долгая пересадка — однако это время можно потратить с толком. Например, путешественники могут полюбоваться на стамбульские красоты. Новое предложение от компании Turkish Airlines располагает к тому, чтобы объединить два путешествия в одно. Вы можете сами выбрать рейсы так, чтобы между ними было 20 и более часов — это даст вам право на бесплатное размещение в стамбульском отеле.
Приобретя билет на рейс Turkish Airlines, сообщите о своей поездке в авиакомпанию — и сотрудник вышлет вам ваучер для размещения в гостинице. Этот документ позволит пассажирам экономического класса остановиться на одну ночь в 4-звездочном отеле в стамбульском районе Султанахмет, а пассажирам бизнес-класса ― на две ночи в 5-звездочном отеле в Таксиме, центре столицы.
Получить подробную информацию и забронировать билеты можно, написав на электронный адрес компании (freehotelrussia@thy.com) или позвонив по телефону +7 495 980 52 07.