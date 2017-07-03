  • Чем занять ребенка?
  • Чем занять ребенка?
Калейдоскоп

Чем занять ребенка?

Появившись 11 лет назад, творческое содружество «Сказочный праздник» продолжает радовать детей и их родителей яркими праздниками, увлекательными мастер-классами и шоу.
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3 июля 2017 в 15:58
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Многие не понаслышке знают о том, как непросто завладеть вниманием ребенка: дети редко могут усидеть на одном месте больше десяти минут. Уговоры тут бесполезны; единственный эффективный путь — не принуждать ребенка, а заинтересовать.

Это негласное правило известно аниматорам, педагогам, художникам и актерам из объединения «Сказочный праздник». Они могут найти общий язык с детьми самого разного возраста: от дошколят до 14-летних подростков.

В «Сказочном Празднике» нашли способ объединить обучение и игру: за развлечениями в первой части праздника следует более спокойный, но увлекательный мастер-класс. Такой комплекс «приятного с полезным» воспринимается гораздо лучше, чем любая «школьно-принудительная» инициатива.

Например, неизменным успехом пользуется мастер-класс по древней художественной технике «эбру» — рисованию на воде. Российской публике этот вид искусства в новинку, однако зародилось оно в Поднебесной империи почти тысячу лет назад. В ходе мастер-класса вас научат создавать необычные фигуры на водной глади, которые можно будет перенести на бумагу.

  • Чем занять ребенка?
С каждым годом интерес к рукоделию растет. Например, пользуется спросом сухое валяние из шерсти: броши, бусы, шляпы, шарфы, даже пальто можно сделать самому. Специалисты «Праздника» детей научат валять игрушки из шерсти.

На другом мастер-классе ребята станут настоящими мультипликаторами: будут лепить героев из пластилина, придумывать сюжет, а после — оживлять персонажей с помощью покадровой съемки.

Другие мастер-классы, скажем, съемка видеоклипа, включают в себя элементы хореографии, актерского мастерства — их сможет преподать дипломированный актер, танцор и режиссер.

«Сказочный Праздник» можно устроить дома, в школе и даже на фестивале в парке. Свяжитесь с командой на официальном сайте, сообщите время и место — и специалисты приедут на нужное место и привезут необходимый материал.

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