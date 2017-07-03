Чем занять ребенка?
Многие не понаслышке знают о том, как непросто завладеть вниманием ребенка: дети редко могут усидеть на одном месте больше десяти минут. Уговоры тут бесполезны; единственный эффективный путь — не принуждать ребенка, а заинтересовать.
Это негласное правило известно аниматорам, педагогам, художникам и актерам из объединения «Сказочный праздник». Они могут найти общий язык с детьми самого разного возраста: от дошколят до 14-летних подростков.
В «Сказочном Празднике» нашли способ объединить обучение и игру: за развлечениями в первой части праздника следует более спокойный, но увлекательный мастер-класс. Такой комплекс «приятного с полезным» воспринимается гораздо лучше, чем любая «школьно-принудительная» инициатива.
Например, неизменным успехом пользуется мастер-класс по древней художественной технике «эбру» — рисованию на воде. Российской публике этот вид искусства в новинку, однако зародилось оно в Поднебесной империи почти тысячу лет назад. В ходе мастер-класса вас научат создавать необычные фигуры на водной глади, которые можно будет перенести на бумагу.
На другом мастер-классе ребята станут настоящими мультипликаторами: будут лепить героев из пластилина, придумывать сюжет, а после — оживлять персонажей с помощью покадровой съемки.
Другие мастер-классы, скажем, съемка видеоклипа, включают в себя элементы хореографии, актерского мастерства — их сможет преподать дипломированный актер, танцор и режиссер.
«Сказочный Праздник» можно устроить дома, в школе и даже на фестивале в парке. Свяжитесь с командой на официальном сайте, сообщите время и место — и специалисты приедут на нужное место и привезут необходимый материал.