Shield TV — разлечения для всей семьи
Новинка может воспроизводить видео высокого разрешения — 4К HDR. Пользователь получает доступ к огромному количеству сериалов и фильмов: медиаплеер может воспроизводить видео с Netflix, YouTube, Google Play Movies и VUDU. Устройство поддерживает и приложения российских разработчиков: онлайн-кинотеатры IVI.ru, Amediateka.ru, Megogo, ShowJet и Videomore, а также приложения Первого канала, «Матч ТВ», НТВ, сервисов SPB TV и МТС ТВ. Большой выбор детских программ — «Сказки и книжки», «Мир сказок», «Сказки в стихах» и многое другое.
Обширная онлайн-библиотека Shield TV включает в себя более 100 игр — и любую из них можно запустить, не имея под рукой ПК. Подключившись к интернет-облаку Nvidia, вы можете играть в популярные Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate или For Honor — где бы вы ни находились. Теперь играть можно не только на домашнем диване, но и, скажем, номере отеля — разумеется, для этого вам понадобится ТВ и быстрый Интернет. Благодаря компактным размерам (вес устройства всего 250 гр), любимые развлечения будут всегда под рукой. Новинку отличает геймпад — по отзывам пользователей, один из самых удобных контроллеров на рынке.
Кроме того, вы можете управлять телевизором голосовыми командами: поиск видеоконтента, перемотка фильма, остановка — Google Assistant с готовностью выполнит все команды.
В России устройство продается в онлайн магазине Nvidia.