  • Фотокомера-внедорожник: Fujifilm Х-Т2
    Все оттенки синего: в плане цветопередачи камера была на высоте на протяжении всей поездки. Фото: Кирилл Самурский
  • Фотокомера-внедорожник: Fujifilm Х-Т2
    Фото: Кирилл Самурский
  • Фотокомера-внедорожник: Fujifilm Х-Т2
    Фото: Кирилл Самурский
Калейдоскоп

Фотокомера-внедорожник: Fujifilm Х-Т2

Фототур на Алтае стал для меня одним из главных событий лета. Мы сплавлялись по реке на надувной лодке, ходили в поход в горы и побывали в старинных городах — в общем, наслаждались приключениями и красотой природы вокруг. Общая протяжённость маршрута в итоге составила 1100 километров. Было бы обидно совершить такое путешествие и остаться без качественных снимков на память. Но при такой насыщенной программе было бы странно брать с собой тяжелую аппаратуру. Я задумался о беззеркальной камере с удобным управлением, которая обеспечила бы профессиональный уровень съемки при меньшем весе.
Кирилл Самурский
17 июля 2017 в 20:13
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Мой выбор пал на флагман фирмы Fujifilm — камеру Х-Т2. Этот беззеркальный аппарат в компактном корпусе обладает всеми достоинствами профессиональной камеры. Помимо высокого уровня съемки для меня было важно, чтобы походное оборудование было надежным, ведь снимать приходилось порой в экстремальных условиях. Корпус камеры Х-Т2 сделан из магниевого сплава — легкого и прочного. Конструкция камеры имеет уплотнители, что защищает ее от брызгов и пыли. В этом я убедился, снимая рафтинг на Катуни: полтора часа обливания камере были нипочём. «Ты что, камеру испортишь! » — как бы говорили взгляды окружающих, когда я вынимал Х-Т2 из-под водопада. Но камера исправно работала.

  • Фотокомера-внедорожник: Fujifilm Х-Т2
    Даже когда все вокруг качалось и бурлило, точный автофокус сосредотачивался на объекте и не отпускал его. Фото: Кирилл Самурский

Во время всей поездки она не только выручала меня в сложных ситуациях, но и радовала глаз. Эта камера отличается приятным дизайном и внешне напоминает аналоговую. Эргономика настолько продумана, что настроить камеру можно даже в выключенном состоянии с помощью удобных переключателей на корпусе (ISO, диафрагма, выдержка и экспокоррекция).

  • Фотокомера-внедорожник: Fujifilm Х-Т2
    Превосходная детализация даже при съемке с рук сидя в лодке. Фото: Кирилл Самурский

При этом у камеры не только привлекательная оболочка, но и достойная внимания начинка: мощный процессор, большой сенсорный экран из закаленного стекла и чёткий электронный видоискатель. Благодаря поворотному дисплею мне не нужно было ползать по земле, чтобы снимать под разным углом. А электронный видоискатель позволил сразу видеть результат с учетом настроек экспозиции и избежать ошибок при съемке.

  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский
  • Фото: Кирилл Самурский

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