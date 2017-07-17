Фотокамера-внедорожник: Fujifilm Х-Т2
Мой выбор пал на флагман фирмы Fujifilm — камеру Х-Т2. Этот беззеркальный аппарат в компактном корпусе обладает всеми достоинствами профессиональной камеры. Помимо высокого уровня съемки для меня было важно, чтобы походное оборудование было надежным, ведь снимать приходилось порой в экстремальных условиях. Корпус камеры Х-Т2 сделан из магниевого сплава — легкого и прочного. Конструкция камеры имеет уплотнители, что защищает ее от брызгов и пыли. В этом я убедился, снимая рафтинг на Катуни: полтора часа обливания камере были нипочём. «Ты что, камеру испортишь! » — как бы говорили взгляды окружающих, когда я вынимал Х-Т2 из-под водопада. Но камера исправно работала.
Во время всей поездки она не только выручала меня в сложных ситуациях, но и радовала глаз. Эта камера отличается приятным дизайном и внешне напоминает аналоговую. Эргономика настолько продумана, что настроить камеру можно даже в выключенном состоянии с помощью удобных переключателей на корпусе (ISO, диафрагма, выдержка и экспокоррекция).
При этом у камеры не только привлекательная оболочка, но и достойная внимания начинка: мощный процессор, большой сенсорный экран из закаленного стекла и чёткий электронный видоискатель. Благодаря поворотному дисплею мне не нужно было ползать по земле, чтобы снимать под разным углом. А электронный видоискатель позволил сразу видеть результат с учетом настроек экспозиции и избежать ошибок при съемке.
Приехать в Алтайский заповедник и не протестировать режим видео было бы большой ошибкой. Я снял танец капель дождя на Телецком озере. Получившийся материал мы отсмотрели в редакции на 4К-мониторе и были поражены реалистичностью: каждый стоп-кадр можно печатать.
Многие участники фототура снимали на массивные и тяжелые зеркалки. Глядя на них, я радовался, что моя легая и удобная камера висела на шее и всегда была под рукой — я был налегке, поэтому камерой хотелось фотографировать.
Цветопередача у Fujifilm превосходная. Бренд, десятилетиями выпускавший пленку, позаботился о любителях «аналоговой» картинки и снабдил камеру режимом имитации съемки на пленку — например, знаменитую Velvia, которая так хороша для сочной зелени и синего неба.
Для этой камеры существует большой парк оптики (более 24 объективов), но я решил выбрать универсальный зум-объектив FUJINON XF 18−135mm. Защищенная от пыли и брызгов линза позволила снимать в таких условиях, в каких я бы не рискнул с обычной зеркалкой.
В итоге, мой личный опыт показал, что выбор был правильный. Камера Fujifilm Х-Т2 стала продолжением моих глаз и рук. Она эргономична, компактна, а универсальный объектив позволяет снимать и репортаж, и пейзаж, и портрет. Еще во время фототура я скидывал фотографии с помощью Wi-Fi на телефон и отправлял в редакцию. Благодаря отличной цветопередаче обработка была не нужна.