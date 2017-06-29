Умные технологии в Kandima Maldives
Вместо ключей или карточек гостям выдают стильные и удобные силиконовые браслеты со встроенным чипом. С помощью них постояльцы смогут не только входить в свою виллу, но и совершать покупки на территории курорта, бронировать СПА, расплачиваться в автоматах с напитками и закусками. Электронное меню в ресторанах запомнит ваши предпочтения и сможет рекомендовать вам блюда и напитки, основываясь на предыдущих заказах.
Управляющий директор курорта Санджай Манику уверен, что такие технологии сделают отдых в отеле более комфортным и беззаботным: «По сравнению с магнитной картой, которую можно потерять или забыть, умные браслеты со встроенным чипом куда удобнее. Они водонепроницаемы и могут оставаться на запястье гостей в течении всего отдыха.»
В Kandima Maldives используют «зеленые» технологии. Например, вода в канализационных сливах проходит дополнительную очистку и используется для полива, органические остатки превращаются в компост, а стекло вторично перерабатывается.
Системы климат-контроля в номерах экономят электроэнергию: как только гость покидает номер, они автоматически переходят в энергосберегающий режим.
сайт курорта. Кстати, при бронировании номера до 31 октября 2017 года здесь действует специальное предложение:
• отель предоставляет 30% скидку на проживание;
• трехразовое питание вместо полупансиона (завтрака и ужина);
• 2 детей могут поселиться в номере с родителями абсолютно бесплатно.