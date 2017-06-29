  • Умные технологии в Kandima Maldives
  • Умные технологии в Kandima Maldives
Калейдоскоп

Умные технологии в Kandima Maldives

Вас раздражают моменты, когда во время отдыха Вы теряете ключ от номера и тратите бесценные минуты в поисках, вытряхивая все из пляжной сумки? В Kandima Maldives такой проблемы просто не существует!
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29 июня 2017 в 15:01
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Вместо ключей или карточек гостям выдают стильные и удобные силиконовые браслеты со встроенным чипом. С помощью них постояльцы смогут не только входить в свою виллу, но и совершать покупки на территории курорта, бронировать СПА, расплачиваться в автоматах с напитками и закусками. Электронное меню в ресторанах запомнит ваши предпочтения и сможет рекомендовать вам блюда и напитки, основываясь на предыдущих заказах.

Управляющий директор курорта Санджай Манику уверен, что такие технологии сделают отдых в отеле более комфортным и беззаботным: «По сравнению с магнитной картой, которую можно потерять или забыть, умные браслеты со встроенным чипом куда удобнее. Они водонепроницаемы и могут оставаться на запястье гостей в течении всего отдыха.»

  • Умные технологии в Kandima Maldives

В Kandima Maldives используют «зеленые» технологии. Например, вода в канализационных сливах проходит дополнительную очистку и используется для полива, органические остатки превращаются в компост, а стекло вторично перерабатывается.

Системы климат-контроля в номерах экономят электроэнергию: как только гость покидает номер, они автоматически переходят в энергосберегающий режим.

  • Умные технологии в Kandima Maldives
Чтобы получить более подробную информацию о Kandima Maldives, загляните на сайт курорта. Кстати, при бронировании номера до 31 октября 2017 года здесь действует специальное предложение:

• отель предоставляет 30% скидку на проживание;
• трехразовое питание вместо полупансиона (завтрака и ужина);
• 2 детей могут поселиться в номере с родителями абсолютно бесплатно.

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