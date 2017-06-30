Готовить вместе с OptiMUM — проще пареной репы
Мощная и удобная в использовании кухонная машина Bosch OptiMUM поможет замешать любой вида теста, приготовить пасту, лазанью, сделать сок, смузи, овощной салат или фарш.
В арсенале новинки- множество насадок: крюк для теста, венчик с силиконовым покрытием, круглый венчик для взбивания сливок и яичного белка, а также чаша-блендер для смешивания. Пусть вас не смущает такое многообразие! Запутаться в насадках не получится: каждый венчик отмечен тем же цветом, что и нужное гнездо привода.
С Bosch OptiMUM вам не понадобятся ни весы, ни мерные стаканы: все ингредиенты можно взвесить прямо в чаше миксера. Электронный дисплей сообщит точный вес продукта — от 1 до 5000 граммов. Советуем заранее указать нужные пропорции — умный прибор подскажет, какое количество продукта нужно добавить или убрать.
Забудьте о муке, прилипшей к стенкам чаши! Мотор мощностью 1500 Вт легко справится с замешиванием до 3,5 кг теста. Прибор может подстроить режим работы в зависимости от блюда — от воздушных сливок до плотного текста. Технология Smart Tool автоматически установит скорость вращения: это исключит риск перегрузки устройства (что случается при замешивании очень густого теста).
С помощью таймера можно задать срок работы миксера. Система SensorControl Plus автоматически определяет консистенцию продукта; вам не придется останавливать миксер, чтобы проверить густоту теста или убедиться, что сливки не превратились в масло.
Больше узнать о новинке от Bosch вы сможете найти на официальном сайте компании.