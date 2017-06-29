Открыть подводный мир Мальдив
Курорт Курумба расположен на одном из островов Мальдивского архипелага — всего в 10-ти минутах езды на катере от международного аэропорта Мале.
Чтобы перечислить его достоинства, потребуется немало времени: здесь отличные рестораны, множество развлечений и отточенный годами сервис. Но самое главное — красивейший домашний риф, который идеально подходит погружений с дыхательной трубкой или аквалангом.
Продвинутых аквалангистов здесь ждут интереснейшие приключения: от знакомства с рифовой акулой и мантами до экскурсий по затонувшим кораблям. Гиды охотно покажут вам подводные сокровища острова. Самым опытным ныряльщикам непременно стоит дрейф-дайвинг: подводные «полеты» вместе с океанскими течениями.
Узнать о подводных экскурсиях можно на официальном сайте курорта Курумба.