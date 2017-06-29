Калейдоскоп

Открыть подводный мир Мальдив

Мальдивские острова — это не только белоснежные пляжи, пышные кроны пальм и яркое солнце. Главные красоты архипелага таятся в ласковых и теплых волнах Индийского океана.
Партнерский материал
29 июня 2017 в 18:30
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  • Открыть подводный мир Мальдив

Курорт Курумба расположен на одном из островов Мальдивского архипелага — всего в 10-ти минутах езды на катере от международного аэропорта Мале.

Чтобы перечислить его достоинства, потребуется немало времени: здесь отличные рестораны, множество развлечений и отточенный годами сервис. Но самое главное — красивейший домашний риф, который идеально подходит погружений с дыхательной трубкой или аквалангом.

  • Открыть подводный мир Мальдив
Тем, кто давно мечтал о сертификате дайвера, здесь предложат пройти курсы под руководством опытных специалистов компании Еuro Divers. Вам предоставят все необходимое для погружений: от баллонов с дыхательной смесью до ласт.

Продвинутых аквалангистов здесь ждут интереснейшие приключения: от знакомства с рифовой акулой и мантами до экскурсий по затонувшим кораблям. Гиды охотно покажут вам подводные сокровища острова. Самым опытным ныряльщикам непременно стоит дрейф-дайвинг: подводные «полеты» вместе с океанскими течениями.

Узнать о подводных экскурсиях можно на официальном сайте курорта Курумба.

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