Как упаковать багаж? Советы от Thule
Мелкие предметы не всегда удобно держать в карманах брюк или пальто (а в людных местах это еще и чревато пропажами). Связка ключей едва ли понадобится вам во время рейса: ее можно положить в специальный верхний карман чемодана или рюкзака.
Обувь, конечно, стоит хранить отдельно от остальных вещей. Все чемоданы коллекции Subterra имеют специальный отсек, куда легко поместится пара ботинок.
Чемодан или рюкзак? Главный критерий выбора — продолжительность поездки. В короткую командировку удобнее взять рюкзак: с ним удобно перемещаться по людному терминалу, не теряя времени на получение багажа (благо рюкзак Thule можно взять в салон самолета). В сумке-рюкзаке Thule Subterra Carry-On 40 есть отдельный мягкий кейс для ноутбука. Сетка на застежке-молнии делит главное отделение рюкзака на два отсека, между которыми удобно распределить вещи.
В рюкзаках на 23, 30 и 34 литра есть отсек PowerPocket: в нем удобно хранить внешний аккумулятор и смартфон. Специальный мягкий внутренний карман защитит планшет или ноутбук от повреждений.
Если поездка долгая, то выбор нужно оставить на чемодане: в них ваш гардероб не помнется, а прочный каркас и поликарбонатная задняя панель защитят содержимое. Просторный чемодан Thule Subterra Luggage 70 см отличается широко раскрывающимся основным отделением, которое внутри разделено на две части: такой дизайн обеспечивает удобный доступ к содержимому.
Размер — основной недостаток чемоданов. Их, конечно, придется сдать в багаж. Впрочем, это касается не всех моделей. Например, Thule Subterra Luggage 55 см можно разделить на 2 отдельные сумки и взять одну их них в салон (например, в случае перевеса). Впрочем, вам не обязательно идти на компромисс: всегда можно взять и чемодан, и рюкзак — к слову, сумки Thule легко закрепить на ручке чемодана с помощью специальной лямки на спинке.
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