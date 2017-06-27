Tabi: поднять паруса
В переводе с японского «Tabi» означает «путешествие» или «приключение». Этой семантикой и руководствовался Дмитрий Солопов при выборе названия для своей новой компании, предлагающей высококлассный яхтенный отдых.
Философию команды Tabi лучше всего выражают слова американского писателя Джона Стенбейка, утверждавшего, что не люди создают путешествия, а путешествия — людей.
У Tabi приключения начинаются в точке A и заканчиваются в точке B. Гости посещают больше разных мест в рамках одного путешествия, а значит, больше видят и чувствуют.
«10 лет назад в московской яхтенной школе я получил шкиперские права и с тех пор регулярно, два-три раза в год, брал лодки в чартер, — рассказывает основатель компании Дмитрий Солопов. — Первые годы мне очень нравилось, но постепенно я стал замечать недостатки существующих чартерных компаний. Мне не нравилось, что все время приходилось возвращаться в точку начала чартера, это сильно сокращало возможности маршрута. Убранство лодок, даже крупных, было крайне скупым, а шкипера — случайными. Чартерные компании совершенно не заботились о своих клиентах: ни советов по маршруту путешествия, ни помощи в бронировании мест в маринах.
В 2014 году я приобрел свою первую яхту. В первом круизе по Средиземноморью мы прошли в общей сложности 4500 миль! Полученные впечатления и родили во мне желание поделиться опытом и пониманием — пусть даже начинающего яхтсмена и круизера, — как должен быть организован отдых под парусами».
Посмотрите, куда можно съездить вместе с Tabi