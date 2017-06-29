Флаг телекомпании «Мир» подняли на Эверест
Альпинисты Магомед Дзейтов и Чатур Таманг смогли покорить восьмитысячник после длительной подготовки: больше месяца они проходили акклиматизацию в базовом лагере на подступах к Эвересту.
Уникальность экспедиции заключалась в том, что альпинист из Ингушетии Магомед Дзейтов поднялся на высочайшую вершину мира с первой попытки всего с одним баллоном кислорода, тогда как обычно спортсмены используют шесть-семь таких резервуаров. На Эвересте он был впервые, хотя за его плечами — восхождения на Казбек, Эльбрус, Пик Ленина и Пик Коммунизма.
В июне флаг МТРК «Мир» уже был развернут на 4527-метровом пике Учитель в Кыргызстане, а в ближайшее время он будет поднят и на другие известные вершины. Все эти акции приурочены к 25-летию Телерадиокомпании «Мир».
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» — это телеканалы «МИР», «МИР HD», «МИР 24». Их смотрят в России и за ее пределами: в странах СНГ, Грузии, а также в Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Латвии, Чехии, Швейцарии и Эстонии. В состав МТРК «Мир» также входит информационный портал MIR24.TV и радиостанция «МИР».